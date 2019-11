Précis et doté d’un bras puissant, Adam Sinagra a aussi causé des problèmes à l’unité défensive des Carabins en se débarrassant du ballon rapidement en décochant de courtes passes.

Les Carabins ont été limités à deux sacs au cours de la rencontre.

« On se rendait au quart-arrière, mais il nous manquait une ou deux secondes, a raconté l’ailier défensif Benoît Marion. Le crédit leur revient. Ils mettaient la balle dans les airs et souhaitaient que les receveurs l’attrapent. Leur quart-arrière lançait rapidement comme plusieurs équipes le faisaient contre nous. Ils ont une bonne ligne offensive, mais elle n’est pas meilleure que celle de Laval, que nous avons affrontée trois fois cette année.

Photo Didier Debusschere

« C’est triste de perdre, mais ça fait partie de la vie, de poursuivre Marion. Ce n’est pas l’idéal et ce n’est pas la façon dont on souhaitait terminer notre saison, mais on va regarder vers l’avant et travailler plus fort. Calgary a réalisé plus de jeux que nous, mais je suis fier de nos gars qui ont tout donné jusqu’à la fin. Le plus difficile est de ne pas avoir gagné pour Marc-Antoine [Dequoy] et Jean-Philippe [Lévesque] parce qu’ils auraient tout donné s’ils avaient été sur le terrain. »

Auteur d’un sac qui a résulté en un échappé et qui a pavé la voie au seul touché du match des Carabins, Redha Kramdi est venu près à quelques autres reprises de réaliser de gros jeux. L’échappé a été recouvert par Pierre-Gabriel Germain, qui a frappé en relève quand Lévesque est tombé au combat. Claude-Adler Joseph a rempli les grandes bottines de Dequoy.

« On voulait mettre de la pression sur le quart-arrière afin de briser le synchronisme avec ses receveurs, a expliqué le secondeur hybride. Notre mandat était de ralentir leur quart-arrière et les jumeaux Philpot. Nous avons tout donné. Le numéro 5 [Jalen Philpot] est excellent. Félicitations à Calgary. »

Photo Didier Debusschere

Des fleurs pour Sinagra

Libéré de sa mailloche qui protégeait sa main, Kramdi a pu jouer plus librement. « Après avoir obtenu le feu vert de l’équipe médicale, j’ai pu porter seulement un petit plâtre qui enveloppait mon doigt fracturé. »

Auteur d’une interception immédiatement après qu’un jeu truqué sur un botté de dégagement des Carabins eut avorté au troisième quart, Brian Harelimana a rendu crédit à ses adversaires.

« Sinagra est le meilleur quart-arrière que nous avons affronté cette année et il a bien placé le ballon pour ses receveurs qui ont fait des jeux, a résumé le secondeur extérieur, qui a terminé le match avec cinq plaqués.

« Jalen Philpot est tout un joueur. On savait qu’ils lanceraient profondément aux jumeaux. Félicitations à leur quart-arrière. »