Processus d’achat: 8 questions à vous poser pour déterminer vos besoins

Maintenant que vous avez choisi votre courtier immobilier, vous devez déterminer vos besoins. Et comme il y a une différence entre ce qui est essentiel de ce qui est un désir, un grand questionnement doit être entamé!

Vous pouvez vous poser les huit questions suivantes pour vous aider à faire un choix éclairé. Ces questions sont par ailleurs extraites du Guide de l’acheteur que l’on peut consulter en ligne sur le site web de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ). Ces questions vont immanquablement engendrer à leur tour une cascade de questions et ouvrir la porte à de grandes discussions.

– Quel type de propriété recherchez-vous?

Quand vient le temps de trouver le type de propriété qui vous convient, vous avez le choix entre une propriété neuve et existante. Vous devez également déterminer si vous souhaitez vivre dans une maison de type unifamilial ou si vous préférez plutôt une habitation de style appartement en copropriété. Et un immeuble à revenus, ça vous intéresse?

– Quel environnement préférez-vous?

En d’autres mots, êtes-vous du genre urbain, campagnard ou banlieusard? Préférez-vous un quartier récent ou un quartier bien établi?

– Quels services à proximité sont prioritaires pour vous?

Si vous avez des enfants, vous aimerez sans doute être situé près de l’école et de la garderie. Et qu’en est-il de la distance qui vous sépare de votre travail? La proximité des services comme l’hôpital, les pompiers, la police, le centre commercial, l’épicerie ou encore la pharmacie est-il un élément important? Le secteur doit-il être bien desservi par le transport en commun?

– Quelles sont vos priorités à l’intérieur du domicile?

Au fond, il s’agit de déterminer le nombre de pièces dont vous avez besoin, le nombre de chambres et de salles de bains. Qu’en est-il des espaces de rangement et de la quantité de luminosité que vous voulez? Et pour ce qui est du type de chauffage, avez-vous une préférence? Électricité, gaz, mazout, biénergie...

– Êtes-vous prêt à faire des rénovations?

La propriété doit-elle être clé en main? À moins que vous teniez à y apporter votre touche personnelle? Un coup de pinceau est peut-être tout ce que vous êtes prêts à faire, mais il se peut que vous voyiez plutôt une cuisine désuète comme étant une opportunité à payer moins cher et à avoir une cuisine parfaitement adaptée à vos goûts et besoins.

– Quels sont les aspects importants pour l’extérieur?

Certes, l’intérieur de votre demeure est important, mais l’extérieur l’est tout autant. Un garage est-il essentiel? Combien d’espaces de stationnement avez-vous besoin? Vous imaginez-vous dans une cour, au bord d’une piscine ou sur un petit balcon perché en hauteur?

– Avez-vous l’intention d’y exploiter un bureau ou une entreprise?

Qu’il s’agisse d’un bureau de comptable ou d’un salon de coiffure, vous devez penser à la manière dont votre entreprise pourra y être intégrée.

– Avez-vous l’intention d’y loger vos parents?

Si vous voulez vivre avec vos parents, une propriété intergénérationnelle peut s’avérer la solution tout indiquée!

Alors, avec ces questions mises de l’avant par l’OACIQ, êtes-vous plus en mesure de savoir ce que voulez dans votre nouvelle propriété?