Qui étaient les emprunteurs hypothécaires en 2019?

Chaque année, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) procède à son Enquête auprès des emprunteurs hypothécaires afin d’en apprendre davantage sur les attitudes et les comportements des Canadiens face au processus d’achat et à la propriété d’un logement. Voici quelques éléments qui en sont ressortis cette fois-ci.

Photo Can Stock Photo / monkeybusiness

Acheter, une question d’abordabilité

Le prix et l’abordabilité arrivent en tête de liste quand vient le temps d’acheter une propriété. En fait, parmi les principaux critères d’achat énoncés par les 1385 personnes qui ont répondu à l’Enquête, ces deux aspects ont été mentionnés par quatre acheteurs sur cinq (80%). Le nombre de pièces (73%) et la proximité du transport en commun (67%) se positionnaient tout de suite après dans les priorités.

Les acheteurs ont été plus prudents cette année, en ce sens que moins d’acheteurs ont choisi de payer le prix maximal qu’ils pouvaient se permettre. Ainsi, 60% des acheteurs ont payé le prix le plus élevé qu’ils pouvaient se permettre pour leur logement, alors que cette proportion se situait à 78% en 2018. Mais 52% des acheteurs ont payé le prix qu’ils avaient prévu en 2019, alors que 55% avaient respecté leur budget l’an dernier.

Endettement, un enjeu de taille

Comme le mentionne la SCHL, les dettes à la consommation demeurent un enjeu important dans presque toutes les parties du pays. En achetant une habitation, 59% des acheteurs ont réduit leurs dépenses non essentielles. Le plus souvent, les coupures touchent les dépenses de divertissement (66%), de vacances (55%) et d’alimentation (44%). À la grande surprise de la SCHL, le tiers (33%) de tous les acheteurs ont dit qu’ils n’avaient pas de budget mensuel avant d’acheter leur logement.

En tout, 87% des acheteurs interrogés étaient optimistes quant aux perspectives financières à long terme liées à l’accès à la propriété et à leur capacité future d’effectuer leurs paiements hypothécaires. De même, 32% des acheteurs paient plus que leurs paiements hypothécaires minimaux et près des deux tiers (61%) ont intégré un coussin financier en prévision de l’avenir.

Photo Can Stock Photo / AndreyPopov

Mise de fonds, pas toujours facile

Pour pouvoir acheter, il faut immanquablement amasser une mise de fonds. Fait intéressant, les acheteurs se répartissaient en parts égales entre ceux qui avaient une mise de fonds de plus de 20%, ceux qui avaient une mise de fonds de 20% tout rond, et ceux qui en avaient une de moins de 20%.

La moitié du groupe (53%) ayant une mise de fonds de moins de 20% a cité les fonds comme insuffisants pour justifier leur choix. Parmi les autres raisons mises de l’avant, notons le désir de conserver des fonds en vue d’autres dépenses (27%) et le désir de se sentir à l’aise avec leur niveau d’endettement actuel (14%). La SCHL a par ailleurs constaté une augmentation du pourcentage des acheteurs ayant fait une mise de fonds de moins de 20% (33% en 2019 comparativement à 26% en 2018). L’organisme a également recensé une augmentation du pourcentage des acheteurs qui n’avaient pas économisé suffisamment pour effectuer une mise de fonds plus importante (53% en 2019 comparativement à 49% en 2018).

Quant aux acheteurs qui ont amassé une mise de fonds de 20% ou plus, ils l’ont fait pour éviter dans un premier temps d’avoir à payer l’assurance de prêt hypothécaire, mais également pour réduire le montant d’intérêt à payer (28%) et pour rembourser leur prêt hypothécaire le plus tôt possible (26%).

Constituer la mise de fonds a pris moins de deux ans pour environ un acheteur sur cinq. L’avoir propre provenant du logement précédent et les économies détenues à l’extérieur d’un régime d’épargne-retraite enregistré (REER) représentaient les principales sources de mise de fonds.

Processus d’achat, des inquiétudes

La SCHL rapporte que 42% des acheteurs en 2019 ont dit qu’ils ressentaient de l’inquiétude ou de l’incertitude par rapport à l’achat d’un logement. Il s’agit d’une augmentation notable en comparaison de 2018 (37%). Par ailleurs, les principales causes d’inquiétude répertoriées par près de la moitié (47%) des acheteurs étaient : les coûts de logement imprévus, les dépenses liées au logement, de même que les prix trop élevés des logements.

L’organisme avance que c’est peut-être en raison de cette incertitude que 78% des acheteurs ont traité avec un agent immobilier pour obtenir de l’aide tout au long du processus. Il s’agit d’une augmentation notable par rapport à l’année précédente, alors que 61% des acheteurs avaient traité avec un agent. De plus, le pourcentage des acheteurs qui considèrent comme important d’avoir recours à un agent a grimpé. De 28% en 2018, il est passé à 35% cette année. «Certaines des principales raisons mentionnées par les acheteurs pour expliquer cette tendance étaient l’appréciation des conseils reçus de leur agent et l’écoute démontrée par leur agent à l’égard de leurs besoins particuliers», précise la SCHL.

S’informer, où trouver

Selon les réponses obtenues par la SCHL, les sources en ligne les plus souvent consultées pour obtenir de l’information sur les prêts hypothécaires étaient les sites web des courtiers en prêts hypothécaires (21% des acheteurs) et des prêteurs (45%). De nombreux acheteurs ont également utilisé des ressources en ligne pour comparer des taux d’intérêt (87%) ou utiliser un calculateur hypothécaire (82%). Quant aux médias sociaux, seulement un acheteur sur trois (29%) y a eu recours. La SCHL ajoute qu’«en moyenne, la moitié des acheteurs ont communiqué avec un prêteur hypothécaire ou un courtier en prêts hypothécaires pour connaître leurs options en matière de crédit hypothécaire. La plupart des acheteurs ont communiqué avec au plus trois prêteurs hypothécaires et deux courtiers en prêts hypothécaires pour obtenir des renseignements ou des conseils».

Pour obtenir le rapport complet, cliquez ici.