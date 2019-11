Quintupler sa production en éliminant les tâches répétitives

La rareté de personnel a incité Robco à prendre un virage technologique pour gagner en productivité. Aujourd’hui, elle veut aider ses clients à mieux faire face à leurs propres enjeux de main-d’œuvre grâce à une solution numérique qu’elle a mise au point.

Le fabricant de composantes d’étanchéité pour l’industrie lourde est en train de tester chez certains de ses clients une solution novatrice qu’il a développée pour les aider à contrôler et surveiller le bon fonctionnement de leurs équipements en temps réel.

« Notre outil permet d’exercer une maintenance prédictive, mais aussi prescriptive. Non seulement on va être en mesure de leur indiquer le meilleur moment pour faire l’entretien de leurs équipements, mais aussi ce qu’ils devraient faire pour que ces équipements soient les plus productifs possible », explique Jocelyn Vachon, vice-président Marketing et développement des affaires de l’entreprise montréalaise.

« On va ainsi les aider à diminuer la consommation d’eau et d’énergie, tout en maximisant l’efficacité des interventions humaines face à la pénurie de travailleurs qualifiés », ajoute-t-il.

Virage numérique

Cette nouvelle occasion d’affaires, Robco l’a identifiée lors du Circuit 4.0, un programme d’accompagnement de PME MTL qui vise à soutenir les entreprises manufacturières dans leur virage numérique.

Cette initiative, qui s’étale sur près d’un an, « permet aux participantes de bénéficier de formations et de conseils d’experts à toutes les étapes de la mise en place de leur plan numérique », explique Pablo Martinez, commissaire industriel à PME MTL.

« Cette expérience nous a aidés à mettre le focus aux bons endroits. On s’est dotés d’équipements automatisés et d’outils connectés qui nous ont permis de quintupler la productivité », explique Jocelyn Vachon.

Comme bien d’autres employeurs, Robco éprouve des difficultés à pourvoir ses postes, surtout en production.

« La main-d’œuvre journalière est particulièrement difficile à trouver. Il nous fallait mettre en place des initiatives pour éliminer des tâches répétitives et sans valeur ajoutée. »

Se poser les bonnes questions

En plus de ces initiatives d’amélioration, Robco voulait dans le cadre de cette démarche accélérer le développement d’un produit novateur.

« On s’est demandé comment aider nos clients à gérer les problèmes liés à la pénurie de main-d’œuvre. Ils n’ont jamais assez de monde pour exécuter toutes les tâches reliées à l’entretien et à la maintenance. » Les outils connectés sont apparus comme la solution à développer pour Robco, qui prévoit commercialiser sa nouvelle application dès 2020.

PME MTL vient d’ouvrir les inscriptions pour la deuxième cohorte du Circuit 4.0, qui s’adresse aux entreprises établies à la grandeur de l’île de Montréal. L’accompagnement s’étalera de janvier à l’automne 2020.

Aviation

Nouveau concept pour la formation de pilotes

CAE s’est associée à Jazz Aviation, une filiale de Chorus Aviation, et à l’école de pilotes Seneca pour développer Approche Jazz, un programme de formation visant à fournir au transporteur un bassin de copilotes qualifiés.

Les pilotes seront en forte demande au cours de la prochaine décennie. Les besoins sont estimés à plus de 300 000 pilotes à l’échelle mondiale, selon Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile chez CAE. À elle seule, l’entreprise montréalaise forme plus de 1500 nouveaux pilotes chaque année dans le cadre de plus de 30 programmes de formation d’élèves-pilotes à l’échelle mondiale. Elle ajoute ainsi à sa liste un premier programme canadien de formation des élèves-pilotes.

Les pilotes de Jazz Aviation sont formés dans le réseau de CAE au Canada depuis 2003. Désormais, en vertu de cette nouvelle entente, CAE aidera Jazz, avec son partenaire Seneca, à sélectionner, former et certifier les nouveaux pilotes.

Les candidatures pour le programme de formation seront acceptées à partir du 1er décembre 2019.

Tendance

Précieuses compétences interpersonnelles

Les compétences interpersonnelles, la flexibilité au travail et la transparence des salaires sont les trois tendances qui illustrent la nouvelle dynamique en matière de recrutement et de rétention du personnel, selon une récente étude de LinkedIn Talent Solutions. Pour la réaliser, le réseau social a mené un sondage auprès de plus de 5000 professionnels du recrutement dans 35 pays et tenu compte de données comportementales issues de sa base de données.

Pour plus de 90 % des répondants, les compétences interpersonnelles jouent un rôle clé dans la transformation des lieux de travail. Si elles ont toujours été importantes, elles sont aujourd’hui vitales. Même dans un monde où l’automatisation et l’intelligence artificielle gagnent du terrain, ce sont des aptitudes comme la créativité, l’adaptabilité et l’esprit d’équipe qui permettent véritablement de décrocher un poste.

L’engagement communautaire des entreprises

Un employé sur deux a tenu compte de l’engagement communautaire et caritatif de son employeur avant d’accepter l’offre d’emploi. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude réalisée par Imagine Canada sur l’investissement communautaire des entreprises en 2019.

Le rapport intitulé Bénéfices, objectifs et employés qualifiés : tendances et motivations relatives aux dons et au bénévolat des entreprises démontre de façon concluante qu’un niveau élevé d’engagement dans son milieu se traduit par des avantages à long terme sur le recrutement et la rétention de personnel.

Fait à souligner, plus du quart des répondants (28 %) disent qu’ils accepteraient une baisse de salaire afin de travailler pour une entreprise plus dédiée au service à la collectivité. Quelque 86 % ont affirmé qu’il est « fortement » ou « très » probable qu’ils resteront avec leur employeur actuel au cours des deux prochaines années.

Le sondage d’Imagine Canada, un organisme de bienfaisance national, a été mené auprès de plus de 1500 employés œuvrant dans 65 entreprises chefs de file de l’investissement communautaire au Canada.

♦ Chaque samedi, Le Journal traitera des enjeux touchant la pénurie de main-d’œuvre. Comment les entreprises s’ajustent à cette nouvelle réalité. Comment les travailleurs, jeunes, immigrés et plus âgés, s’y préparent.

♦ Si vous avez des témoignages à donner ou des solutions à proposer, veuillez écrire à yves.daoust@quebecormedia.com