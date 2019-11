Un duel Canada-Espagne en finale de la Coupe Davis

Les Espagnols, menés par Rafael Nadal, ont rejoint le Canada en finale de la Coupe Davis grâce à une victoire en trois matchs face à la Grande-Bretagne, samedi, à Madrid.

Les favoris locaux ont prévalu grâce au résultat du match de double, où Nadal et Feliciano Lopez ont eu le meilleur sur Jamie Murray et Neal Skupski en deux manches de 7-6 (3) et 7-6 (8). Plus tôt dans la journée, Nadal avait facilement battu Daniel Evans 6-4 et 6-0 pour créer l’égalité.

Lopez, lui, s’était incliné en deux manches de 6-3 et 7-6 (3) face à Kyle Edmund, qui avait placé la Grande-Bretagne en avant. «Il y a eu beaucoup de rebondissements, mais c’est ce à quoi on doit s’attendre lorsqu’on joue ce genre de matchs, a déclaré Lopez sur le compte Twitter de la Coupe Davis après le match final. Je crois qu’on a de bonnes chances de tenir le trophée à bout de bras demain (dimanche), à la maison.»

Les Espagnols tenteront désormais de mettre la main sur la sixième Coupe Davis de leur histoire. Leurs cinq conquêtes ont eu lieu entre 2000 et 2011.

Nadal et les autres

Tout comme le Canada, la délégation espagnole est restée invaincue lors de ce tournoi. Elle a d’ailleurs écarté l’Argentine en quarts de finale et la Russie et la Croatie lors de la phase de groupes.

Nadal, le meilleur joueur au classement de l’ATP, mènera à nouveau la charge contre les Canadiens. Il devrait encore une fois être accompagné de Lopez, qui revendique le 62e rang.

Roberto Bautista Agut a, quant à lui, joué face à la Russie et la Croatie, mais a quitté la compétition et rejoint sa famille, jeudi, en raison du décès de son père. Pablo Carreno Busta et Marcel Granollers sont les autres Espagnols qui ont été convoqués par le capitaine Sergi Bruguera pour ce tournoi.