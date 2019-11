Calendrier fou

Rentrant de latitudes moins nordiques, je m’y attendais, mais je n’étais pas prêt à retrouver le Québec recouvert d’un tapis blanc.

Me promenant entre artisanats et produits locaux lors d’un marché de Noël, la même impression me revenait. Celle d’avoir fait un saut quantique dans le calendrier.

C’était la rentrée hier, et voilà qu’il faudrait profiter du vendredi fou cette semaine ? Seigneur, est-il possible de mettre l’année sur pause ou quelque chose !

Magie

On le sent que les fêtes approchent. Ça se ressent dans l’agitation des enfants à l’école et des députés à l’Assemblée nationale. On le perçoit également par le matraquage de décorations lumineuses et de cantiques qui suit toujours l’Halloween.

N’allez pas croire que je suis un grincheux de Noël. J’adore ça. Deux semaines par année.

Et j’ai pour mon dire que si cette période est magique, c’est justement parce qu’elle est spéciale, différente. Elle nous sort de la normalité.

Or, quelque chose qui dure un mois sur six pendant l’année, ça court un grand risque de devenir banal. Ça tue la magie. Je suis sûr que chaque fois qu’un chant de Noël se fait entendre avant le premier dimanche de l’Avent, un lutin meurt au Pôle Nord.

Cochonneries

Au lieu de se dépêcher de défaire le sapin le 26 décembre parce qu’on n’est plus capable de le voir, peut-être ferait-on mieux d’attendre avant de le décorer.

La magie des fêtes serait servie également si on y parvenait s’en s’être épuisé à trop magasiner. Pour se défendre du sentiment d’agression généré par les discours de Greta Thunberg, on a passé l’année à affirmer sur Facebook qu’on faisait déjà notre part pour l’environnement. Ça serait bien de s’en souvenir avant de remplir le dessous du sapin de cochonneries et d’emballages qui prendront la poubelle dès le « Boxing Day ».

C’est ce que je méditerai, cette année, lors du « Black Friday ».