Comment aider mon fils à l’école?

Je suis la mère d’un petit garçon qui a commencé sa deuxième année de scolarité en septembre dernier. Déjà au préscolaire et en première année, c’était un enfant difficile, mais à la fin de l’année dernière, on pensait avoir gagné la partie. Sauf que le début de cette deuxième année nous fait revivre des montagnes russes avec lui. Comme mon mari s’est reconnu enfant dans les difficultés de notre fils, son appui pour trouver une solution est total. Mais quelle solution s’offre à nous quand le système est inapte à nous fournir les éléments essentiels dont il a besoin pour progresser ?

Quand on lit que la lecture est un élément important dans l’apprentissage et surtout la réussite d’un enfant, il y a de quoi avoir peur quand tu vois que le tien a du mal en lecture et qu’en écriture, c’est pire. Quoi faire pour l’aider quand on ne sait pas comment s’y prendre ?

Une maman inquiète

J’espère que l’école vous a proposé de lui faire rencontrer une orthopédagogue. C’est urgent de le faire pour poser un diagnostic sur le cas de votre enfant. En attendant, je vous propose deux livres parus récemment sur la question aux Éditions de Mortagne : La dyslexie et la dysorthographie racontées aux enfants, texte de Priska Poirier, illustrations de Jean Morin, ainsi que Dyslexie et dysorthographie-La boîte à outils d’Annie Tessier et Priska Poirier.