Des comportements qui n’ont «pas de bon sens»

La conduite de plusieurs automobilistes près des zones scolaires « n’a pas de bon sens », juge le maire de Québec, Régis Labeaume, qui promet des mesures costaudes pour corriger les comportements dangereux aux abords des écoles.

Le Journal rapportait samedi que bon nombre d’automobilistes font preuve d’imprudence dans une zone scolaire près de l’école primaire Sans-Frontières, dans le secteur Vanier. Du lot, des conducteurs qui font abstraction des limites de vitesse, qui font des « stops à l’américaine » et qui désobéissent aux brigadiers.

Or, la problématique est bien répandue à travers la ville de Québec, déplore le maire Régis Labeaume.

« C’est souvent les gens qui déposent leur enfant qui sont, par la suite, les plus dangereux. C’est bête de même, et on l’a nous-mêmes observé », regrette M. Labeaume.

« Le parent, aussitôt qu’il a déposé son enfant, sa job est faite. Il vire de bord, s’en revient et va augmenter de vitesse. Ça n’a pas de bon sens », enchaîne-t-il.

Plan de match

La stratégie de sécurité routière de la Ville, présentement à l’étude, vise essentiellement à répondre aux comportements délinquants dans les zones scolaires. « C’était vraiment la priorité autour des écoles. C’est fantastique de voir que ce sont les parents qui sont les pires », ironise M. Labeaume.

Le plan de match pour les cinq prochaines années, assorti d’un budget de 60 M$, « est assez costaud », promet le maire. Il comprend notamment de la signalisation accrue, de nouveaux trottoirs et des initiatives de sensibilisation pour 115 zones scolaires. Des sommes seront consenties directement aux écoles pour que des solutions soient identifiées localement.

« On pense que les enseignants et les travailleurs de l’école sont plus à même de faire réfléchir les parents qui se conduisent comme ça, explique M. Labeaume. Un plan comme ça, avec 60 M$, je pense que ça va marcher. C’est la première fois qu’on y va aussi lourdement. »