Des médecins réclament beaucoup plus de place pour la végétation en ville

Un collectif qui rassemble une centaine de médecins demande aux villes d’ajouter des espaces verts et de planter davantage d’arbres en milieu urbain, soulignant qu’une telle approche permettrait de réduire la prévalence de certaines maladies, comme la dépression ou encore l’obésité.

En tout, ce sont 125 spécialistes et généralistes québécois qui plaident que les quartiers centraux devraient être couverts à 40 % de végétation. Le groupe, avec à sa tête le Dr Pierre Gosselin du CHU Québec-Université Laval, dit ne pas se satisfaire de la canopée actuelle, qui occupe entre 10 et 20 % du territoire des centres-villes et des secteurs avoisinants.

Pour y arriver, les signataires proposent au gouvernement du Québec de réserver 1 % de ses investissements annuels en infrastructures publiques, soit à peu près 170 millions $ par année, pour le verdissement des lieux communs.

L’atteinte de leur objectif permettrait de réduire plusieurs problèmes de santé répandus, affirment-ils dans un communiqué envoyé dimanche et dans lequel ils font référence.

Selon eux, la prévalence du stress ou encore le risque d’embonpoint et d’obésité dans la population pourraient diminuer d’environ 40 %. L’indice de mortalité prématurée chuterait de 10 à 20 %. La dépression, l’autisme, le trouble de déficit de l’attention ou encore le diabète seraient aussi probablement moins répandus si les villes adoptaient leur approche, croient-ils.

Ce plan de verdissement représenterait donc l'équivalent d'un investissement majeur en prévention pour le réseau de la santé québécois, ont insisté les 125 médecins.