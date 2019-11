Encore un parfum de controverse à Hampstead

HAMPSTEAD | Après la saga entourant le maire William Steinberg et la loi sur la laïcité, voilà qu’Hampstead, petite ville défusionnée de Montréal, se trouve de nouveau frappée par la controverse. Cette fois, c’est un projet immobilier qui suscite la grogne.

En pleine pénurie de logements locatifs, le promoteur Crofton Moore souhaite raser deux immeubles sur le chemin de la Côte-Saint-Luc pour reconstruire des tours d'appartements où les loyers seront plus élevés: un projet qui ne fait pas l'affaire de tout le monde.

Les immeubles à logements visés offraient entre autres des appartements aux loyers plus modestes, soit environ 800$ par mois, une rareté dans ce secteur de Montréal. Plusieurs familles y résidaient.

C’est pourquoi près de 2000 citoyens d’Hampstead sont appelés à voter dimanche sur l’aboutissement dudit projet.

«On assiste à une façon de faire qui est digne des meilleurs romans des années 1970. Un développeur et le maire font un projet en vase clos et décident que c’est bon pour la population», explique Martin Leblanc, architecte et porte-parole du comité du «non».

«C’est un projet qui manque de vision pour l’ensemble du chemin de la Côte-Saint-Luc et qui ne respecte pas la fondation historique d’Hampstead», ajoute-t-il.

De son côté, le maire William Steinberg défend le projet.

«Des vieux bâtiments sont démolis et des nouveaux sont construits. Ce n’est pas spécial ce qui arrive dans cette ville. Et que des gens qui habitent à proximité soient contre, c’est normal», a-t-il justifié lorsqu’il a été interrogé par TVA Nouvelles.

Le premier magistrat de cette petite ville d’un peu moins de 7000 habitants avait aussi fait parler de lui au printemps dernier, lors du débat entourant la loi sur la laïcité du gouvernement Legault. Il avait comparé ce qui était encore un projet de loi à l’époque à un « nettoyage ethnique».