« Offensivement, on est quand même une bonne équipe. Mais il faut se ressaisir défensivement, a-t-il poursuivi. On n’est pas assez solides. Notre repli défensif n’était pas bon du tout ce soir. On jouait contre une équipe affamée, qui jouait samedi. Une autre raison que c’est inacceptable. On venait de perdre trois matchs, on aurait dû être affamés. On ne pouvait pas laisser ça arriver. C’est inacceptable. On corrigera la situation. »