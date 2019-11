La Maison nationale des Patriotes: devoir de mémoire

Ceux et celles qui fréquentent ce blogue savent maintenant que si je me colle à l'actualité politique amércaine pendant la semaine, je me plais à explorer d'autres thèmes la fin de semaine. Samedi, je visitais la Maison nationale des Patriotes avec certains de mes étudiants.

Ce musée est situé dans la maison Jean-Baptiste Mâsse au coeur du charmant village de Saint-Denis-sur-Richelieu.

Il y déjà plusieurs années que je visite le village, la maison et le musée avec mes étudiants. Chaque fois j’y vais pour parfaire leurs connaissances des rébellions de 1837-1838, mais j’y vais aussi pour les faire réfléchir sur la manière dont on a enseigné et raconté cette page importante de notre histoire.

Luc Laliberté

Tout au long du trimestre, je les initie à l’historiographie. S’il y a des faits et des sources, l’écriture de l’histoire à elle seule mérite une réflexion. En lisant le titre ou prenant connaissance du sujet, certains d’entre vous se sont peut-être dit qu’ils allaient lire un texte d’un souverainiste. Pourtant, connaître ce chapitre de notre histoire n’a rien à voir avec notre position sur la question nationale. Le devoir de mémoire auquel je réfère est celui de n’importe quel Québécois ou Canadien, peu importe les allégeances politiques.

Si on craint parfois la récupération politique de ces événements, une meilleure connaissance de notre histoire nous permet de dépasser rapidement la seule question des «races » comme on le mentionne à l’époque. Les années qui précèdent les soulèvements sont des années difficiles pour les gens de la période. C’est sur fond de crises économiques et agricoles qu’on revendiquera des réformes politiques.

Si au début du 19e siècle on souhaite effectivement obtenir le gouvernement responsable, l’inquiétude des paysans est grande. Ébranlés par le choléra et le manque de terres cultivables, plusieurs verront les Papineau, Nelson et autres chefs comme des meneurs qui nous permettront de tirer de la terre ce qu’il faut pour survivre.

Si les motifs pour rejoindre les rangs des insurgés sont nombreux, les meneurs eux-mêmes ne s’entendent pas toujours sur ce qui constitue la meilleure approche. Papineau par exemple ne souhaite pas prendre les armes. Des radicaux le feront, d’abord dans une première série d’affrontements en 1837 (Saint-Denis, Saint-Charles et Saint-Eustcahe) avant de récidiver en 1838.

Outre les motifs variés et les divergences entre les meneurs, un passage à la Maison nationale des Patriotes rappelle aussi la diversité qu’on observe au sein des révolutionnaires. Ils ne sont pas tous francophones ni descendants des colons de la Nouvelle-France et la Déclaration d’indépendance du Bas-Canada fut d’ailleurs rédigée par un anglophone, le Dr Robert Nelson. Le monument au Patriote élevé à Saint-Denis souligne d’ailleurs le sacrifice des disparus en anglais et en français.

Luc Laliberté

Puisque j’enseigne l’histoire des États-Unis et que je commente la politique américaine, je me réjouis que le musée fasse ressortir le rôle direct ou indirect des États-Unis sur les soulèvements. Les meneurs d’ici s’inspirent eux aussi des penseurs des Lumières dans leurs revendications et la réussite de l’indépendance américaine suscite l’intérêt.

Vous saviez probablement que plusieurs des patriotes vont se réfugier aux États-Unis dans leur fuite des troupes britanniques, mais le gouvernement américain a préféré rester neutre comme le demandaient les Britanniques. Si jamais vous effectuez la lecture de la Déclaration d’indépendance de Robert Nelson, gardez tout près le texte de la déclaration américaine de Thomas Jefferson, l’inspiration est évidente.

Je pourrais encore discourir longtemps sur d’autres volets comme le rôle des femmes lors des rébellions ou encore celui des Premières Nations, mais une fois de plus le contexte d’un blogue n’est pas celui d’un reportage ou d’un cours.

Je me permets une dernière suggestion si vous passez au musée, accordez une attention particulière à la maison qui l’abrite ainsi qu'à l'église du village. À elle seule la maison de Jean-Baptiste Mâsse vous en apprendra beaucoup sur le mode de vie de l’époque. La taille et la beauté de l'église rappellent qu'on souhaitait en faire une cathédrale. Un titre qui lui échappera en raison des événements de 1837. Bien souvent le clergé appuyait les autorités à ce moment puisqu'on favorisait l'obéissance civile.

Je vous laisse sur les mots de notre guide Mylène Bonnier (Mylène est la responsable de l’action éducative et culturelle). Pour tirer un maximumde profit de votre visite : « enlevez vos lunettes de 2019! ». Une condition essentielle à la compréhension de l’histoire en général, mais ici de celle des Patriotes en particulier.

Voici le lien pour le site web de la Maison nationale des Patriotes ici .