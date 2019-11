Les Leafs ne pleurent pas Mike Babcock

Les joueurs des Maple Leafs de Toronto ne le cachent pas : le plaisir de jouer est revenu depuis l’arrivée de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe, qui a remplacé Mike Babcock, mercredi.

Décevants pendant plus d’un mois, les représentants de la Ville Reine ont gagné leurs deux premiers duels sous les ordres de Keefe. Après avoir vaincu les Coyotes de l’Arizona 3 à 1, jeudi, ils ont renversé l’Avalanche du Colorado 5 à 3, deux jours plus tard.

Les Leafs ont ainsi davantage d’entrain, surtout sur la patinoire. Keefe croit d’ailleurs que l’engagement de chacun est plus soutenu qu’auparavant.

«Je pense que même si ce fut laid, on a donné ce qu’il fallait pour gagner. On s’est bien battu, particulièrement à la fin. Nos gars ont vraiment compétitionné et ont fait la vie dure à l’autre équipe en plaçant le bâton près de la rondelle, en bloquant des lancers et en étant dans les lignes de tir, a affirmé le pilote au quotidien "The Toronto Star". Nous étions fatigués, mais il fallait lutter.»

«Je suis ici depuis quelques jours seulement. Par contre, les joueurs ont été à l’extérieur pendant longtemps et ont traversé beaucoup d’épreuves. J’ai donc aimé notre détermination», a-t-il poursuivi.

Retour attendu

Par ailleurs, le défenseur Tyson Barrie avait plusieurs raisons de célébrer dans le vestiaire. Le vétéran a effectué un retour réussi à Denver, là où il a évolué entre 2011-2012 et la dernière campagne. Les partisans réunis au Pepsi Center lui ont offert une belle ovation, tandis que l’Avalanche a diffusé une vidéo de ses meilleurs moments sur l’écran de l’édifice.

Acquis par les Leafs le 1er juillet, Barrie les a «remerciés» en inscrivant un but en avantage numérique et en obtenant une mention d’aide durant la soirée.

«Je ne savais pas trop comment ça allait se dérouler. Ce fut un endroit magnifique lors des huit dernières années et cet accueil a couronné le tout, a-t-il dit au site NHL.com. Cette ville sera toujours spéciale à mes yeux et les supporteurs ont été formidables.»

«Ce fut agréable de marquer ici, [...] surtout devant tous ces visages familiers», a continué l’arrière, qui a compté ses deux premiers buts de la saison au cours des deux plus récents matchs.