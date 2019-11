The Pineapple Thief: Une arrivée emballante

Bruce Soord est catégorique. L’arrivée du batteur Gavin Harrison a sauvé la formation britannique The Pineapple Thief.

« Nous étions dans une impasse artistique, et Gavin a amené une nouvelle énergie à un moment où on en avait besoin. Il nous a permis d’aller dans une autre direction. Il a sauvé Pineapple Thief », a laissé tomber le chanteur-guitariste Bruce Soord, lors d’un entretien.

L’apport du batteur de la nouvelle mouture de King Crimson et de la défunte formation Porcupine Tree, sur les albums Your Wilderness et Dissolution, a permis au quatuor qui mélange rock énergique et mélancolie de trouver son second souffle et de passer à un autre niveau. Gavin Harrison est un des meilleurs de sa profession.

« Il y a eu une connexion en termes de créativité. Gavin Harrison est extrêmement talentueux. Il est plus qu’un batteur. Il était la pièce manquante du casse-tête », a-t-il fait remarquer.

The Pineapple Thief se produira, mardi, dans un Palais Montcalm rempli au maximum de sa capacité. Il s’agit d’un retour à Québec pour la formation qui a vu le jour en 1999, après un premier passage au Centre d’art La Chapelle, lors du festival Terra Incognita, en mai 2009.

« On ne sort pas beaucoup de chez nous. Aller donner des concerts en Amérique du Nord est une opération assez complexe pour des Européens. C’est extrêmement coûteux », a-t-il précisé.

Tournée importante

The Pineapple Thief vient de lancer un enregistrement en spectacle intitulé Hold Our Fire. Un opus sur lequel on retrouve huit des neuf pièces de l’opus Dissolution lancé à l’été 2018.

« On voulait que les gens puissent entendre les versions en concert de ces chansons. Hold Our Fire est une belle représentation de ce que nous sommes sur scène. Il y a beaucoup d’énergie dans nos concerts », a indiqué le chanteur-guitariste de 46 ans.

Cette première tournée nord-américaine de 12 spectacles est importante pour le quatuor britannique.