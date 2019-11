Cadeaux de Noël pour s’adapter à nos hivers

Être bien habillé et équipé fait toute la différence en hiver. Dans cette page, vous trouverez des articles pour faire face à toutes les températures, des redoux aux grands froids.

Si vous ne dénichez pas le même item, il est possible que d’autres modèles presque similaires soient disponibles. Une recherche dans internet peut vous aider à trouver et même à économiser, les prix variant d’un endroit à l’autre.

Le chapeau de trappeur

Plus chaud qu’une tuque, le chapeau de trappeur Snörtek unisexe est confortable. Son enveloppe extérieure coupe le vent. La doublure en fausse fourrure retient peu la transpiration. Taille unique. Plusieurs motifs et couleurs.

♦ Chez Tigre géant ou Amazon.ca. Prix de détail suggéré : 25 $.

Des bottes chaudes et légères

Alliant confort et style, les bottes Minx Mid III de Columbia pour femmes se distinguent par leur doublure Omni-Heat et leur membrane imperméable. Prendre une pointure plus grande (7 au lieu de 6 par exemple). Quatre couleurs.

♦ En ligne chez Columbia. Aussi chez Sail et Sports Experts. Prix : 150 $.

Un collant noir pratique

Pouvant être porté seul si on bouge, le collant en tricot Omni-Heat de Columbia, pour hommes ou pour femmes, sert aussi de sous-vêtement. Sa doublure réfléchissante garde la chaleur et son tissu extensible évacue l’humidité.

♦ En ligne chez Columbia au coût de 140 $.

Des gants pour votre téléphone

Légers et extensibles, les gants Goto, conçus en polyester avec élasthanne, sont dotés de matériaux conducteurs à l’index et au pouce. On peut aussi les porter sous des gants plus épais ou sous des mitaines. Bleu ou noir.

♦ Disponible chez Mec. Prix : 20 $.

Des crampons utiles

Adhérant aux surfaces glacées, les crampons Icetrax sont conçus en carbure de tungstène pour plus de durabilité. S’ajustant bien aux bottes, le support en caoutchouc synthétique conserve son élasticité par temps froid.

♦ En vente sur Icetrax.ca au coût de 24 $.

D’autres idées pour le week-end

Petits chalets contemporains

Tout récemment, c’était l’ouverture officielle de Laö Cabines, à Racine au nord du mont Orford. Sur place : pente pour glisser, ski de fond et raquette.

laocabines.ca­­

Une forêt méconnue

À l’est de Coaticook, la Forêt communautaire Hereford est dominée par le mont du même nom. Raquette et ski de fond hors piste. Ski de descente en montagne.

forethereford.org

Duchesnay : neige et baignade

Correctif de la semaine dernière au sujet de la station touristique : les bains nordiques sont fermés. Par contre, il y a une piscine intérieure chauffée.

aubergeduchesnay.com