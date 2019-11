Cuisine de rêve pour un parathlète

Le vétéran des Forces armées canadiennes et athlète paralympique, Dominic Larocque, peut se vanter de posséder une cuisine de rêve unique en son genre, car elle est adaptée à sa mobilité réduite.

L’athlète de parahockey sur glace a reçu Le Journal dans sa nouvelle résidence, dont l’élément fort est sa cuisine adaptée. Il se déplace souvent à l’aide de sa prothèse à la jambe, mais il doit de plus en plus utiliser son fauteuil roulant.

Il a perdu l’usage de sa jambe alors qu’il était en déploiement en Afghanistan, en 2007. Le véhicule blindé dans lequel il se trouvait a roulé sur un appareil explosif et lui a causé de sérieuses blessures à la jambe.

Il a longuement réfléchi à l’aménagement de la cuisine dans sa future maison et il estime avoir trouvé l’équilibre parfait.

« Nous avons passé plusieurs années à concevoir le plan de la maison et celui de la cuisine pour trouver le meilleur set up », lance-t-il.

Après avoir habité dans un condo et dans une autre maison, le vétéran a pu faire la liste de ce qu’il voulait et de ce qu’il ne voulait plus. « Ce sont souvent des petits détails, comme celui d’avoir un dégagement sous l’îlot, pour pouvoir passer avec mon fauteuil roulant. Avant, il y avait des portes. Maintenant, c’est ouvert, je peux donc avoir accès à l’évier », explique-t-il.

De plus, les armoires sont à une hauteur facilement accessible pour lui.

« Quand j’ai besoin de mon fauteuil, je n’ai pas accès au-dessus du réfrigérateur, où les armoires se trouvent, donc tous les rangements sont au niveau du comptoir et ce sont des tiroirs, ce qui fait que je n’ai pas à ouvrir des portes et aller au fond des tablettes », poursuit-il.

Une designer sensibilisée

M. Larocque a eu un soutien considérable de la cuisiniste Ariane St-Onge, de chez Griffe Cuisine, qui possède elle-même une maison adaptée.

« J’ai une petite fille qui est en fauteuil roulant, et c’est frustrant quand t’arrives à un endroit et que ce n’est pas adapté. Au quotidien, ça fait du bien d’avoir quelque chose d’adapté à toi, mais qui est beau aussi, lance-t-elle. J’avais une sensibilité de plus, pour que ce soit un beau projet. »

Elle a travaillé avec deux objectifs en tête. « Je voulais que ce soit esthétique et que ça ne paraisse pas que c’est adapté, alors on a vraiment peaufiné le souci esthétique », explique-t-elle. Elle a travaillé avec sa collègue Clodie Dufour et un ergothérapeute.

Grâce au travail réalisé chez M. Larocque, Griffe Cuisine est d’ailleurs finaliste pour les Prix Nobilis de l’APCHQ, qui vise à souligner les projets de qualité, dans la catégorie « Cuisine neuve ou rénovée – Plus de 40 000 $ ».