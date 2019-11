Entente de 900 M$ pour les victimes d'inconduite sexuelle dans les Forces armées

La Cour fédérale a donné son accord à une entente d'indemnisation de 900 millions de dollars pour les victimes d'inconduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes (FAC) ou à la Défense nationale.

Le tribunal est donc venu certifier, lundi, une entente de règlement conclue en juillet dernier dans le cadre de plusieurs recours collectifs.

Celle-ci prévoit une indemnisation globale pouvant atteindre 900 millions $. Les indemnisations pour chaque victime iront de 5 000 $ à 50 000 $. Un montant additionnel pouvant atteindre 100 000 $ pourra être perçu par les personnes ayant subi un «préjudice exceptionnel» tel qu’un trouble de stress post-traumatique, à la suite d'une agression sexuelle.

Par ailleurs, l'armée devra implanter des politiques et des mesures pour lutter contre l'inconduite sexuelle dans ses rangs, incluant «une consultation sur l’amélioration de la représentation des genres et de la diversité au sein des FAC» et «l’amélioration des ressources et des programmes de soutien à l’intention de ceux qui ont vécu de l’inconduite sexuelle», peut-on lire dans le jugement de la Cour fédérale.

Les recours collectifs avaient été lancés à la suite du rapport accablant sur l’inconduite sexuelle et le harcèlement sexuel dans les FAC menée par l'ancienne juge Marie Deschamps. Celui-ci concluait qu'il existe une culture de sexualisation hostile aux femmes et aux membres de la communauté LGBTQ au sein des FAC.

Dans la foulée de ce rapport, les FAC avaient lancé une vaste opération visant à enrayer les cas de harcèlement et d’agressions sexuelles dans ses rangs, HONOUR.

Or, plus de quatre ans plus tard, les cas d’agressions sexuelles restent fréquents dans l’armée canadienne et les victimes ont toujours peur de se manifester.

En mai, Statistique Canada rapportait que 900 membres de la force régulière des FAC, soit 1,6 % des effectifs, ont déclaré avoir subi une agression entre l’automne 2017 et l’automne 2018. En 2016, ce taux était de 1,7 %. En comparaison, il était de 0,9 % dans l’ensemble de la population canadienne en 2014.

En date de mai dernier, l'opération HONOUR avait coûté plus de 15 millions $.