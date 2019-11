Êtes-vous sérieux?

Ces jours-ci, en suivant l’actualité culturelle, je m’inquiète.

Étonnée, estomaquée, incrédule, je me gratte la tête et je me pose des questions...

PETITS ÊTRES FRAGILES

À la prestigieuse université Cambridge, des étudiants végétaliens ont demandé (et obtenu) qu’on retire du mur de leur salle à manger un tableau de maître du 17e, prêtée par un musée réputé, parce qu’elle représentait des animaux morts.

Question : Est-ce que des carnivores auraient demandé le retrait d’une nature morte représentant des fruits et des légumes ?

Le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique va entendre la plainte d’une actrice noire qui affirme qu’elle a été victime de discrimination raciale parce qu’on lui a refusé un rôle de femme blanche du Plateau Mont-Royal dans Les belles-sœurs de Michel Tremblay.

Question : Est-ce un cas d’appropriation culturelle ?

Le gouvernement de la CAQ présente une publicité sur laquelle est écrit : « Fier de lire des livre (sic) d’ici ».

Question : Y a-t-il un dictionnaire ou une grammaire au ministère de la Culture ?

En France, alors que des féministes appellent au boycott de J’accuse de Roman Polanski, le film connaît un gros succès au box-office.

Question : les bien-pensants peuvent-ils nous laisser juger librement de ce qu’on veut et ne veut pas voir ?

Le New York Times publie un texte demandant s’il ne faut pas arrêter de montrer les tableaux de Paul Gauguin, parce que celui-ci a couché avec des ados en Polynésie.

Question : Que restera-t-il dans les musées si on enlève toutes les œuvres d’artistes qui n’ont pas une fiche de moralité parfaite ?

Dans un récent épisode du dessin animé South Park, un homme (hyper musclé, avec une grosse barbe) qui s’identifie comme femme s’implique dans une compétition sportive féminine et la remporte avec facilité. Le lobby transgenre qualifie l’épisode de « transphobe », et certains vont jusqu’à demander que South Park soit retiré des ondes.

Question : Vu que South Park se moque de toutes les races, toutes les religions, toutes les cultures, toutes les orientations sexuelles... quels sont les sujets dont South Park aurait le droit de rire, selon les Nouveaux Censeurs ?

ENCULAGE DE MOUCHES

Le Devoir nous apprenait vendredi que l’Union des écrivaines et écrivains québécois a fait une étude sur la parité dans le milieu de l’édition. On y apprend (avec horreur et effroi) que les mots pour critiquer les livres sont différents pour les hommes et les femmes.

« La recherche observe qu’une forte proportion de “puissant, magistral, brillant, intelligent, remarquable, dense, riche, grand, ainsi que brio et génial” est réservée aux œuvres d’hommes.

Les femmes et leurs œuvres récoltent bien davantage de “sensible, juste, délicat”.

Les adjectifs “fort, touchant, maîtrisé” sont plutôt paritaires. »

Question : Pourquoi cette étude me fait-elle penser à ces chercheurs qui ont compté le nombre d’animaux empaillés dans les muséums d’histoire naturelle et observé que les mâles sont surreprésentés ?

La BBC a annoncé que : « La jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg sera la rédactrice en chef du programme matinal de la radio britannique BBC Radio 4 pendant les vacances de Noël ».

Question : Elle n’était pas déjà rédactrice-en-chef de facto d’à peu près tous les médias de masse occidentaux ?