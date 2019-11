Le cellulaire coûterait moins cher avec plus de concurrence

Le Bureau de la concurrence affirme que les consommateurs canadiens payeraient moins pour leurs services de sans fil si les trois grands de l’industrie au pays, Bell, Rogers et Telus, faisaient face à davantage de concurrence.

Dans un mémoire présenté au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), le Bureau estime que les prix sont moins élevés là où des fournisseurs régionaux comme Vidéotron au Québec ou Freedom Mobile en Ontario et en Alberta sont bien présents.

«Le Bureau a conclu que Bell, Telus et Rogers parviennent à imposer des tarifs plus élevés dans la majorité des régions au Canada où ils ont un pouvoir sur le marché. Toutefois, les fournisseurs régionaux, comme Freedom et Vidéotron, réussissent de plus en plus à perturber le marché des services sans fil», a affirmé l’organisme fédéral par communiqué, lundi matin.

Il affirme que les prix sont parfois de 35 à 40% plus faibles dans les régions où ces joueurs régionaux comme Vidéotron réussissent à s’implanter.

«Les tarifs des services sans fil sont nettement plus bas dans les régions du Canada où des entreprises régionales font concurrence aux joueurs nationaux déjà établis», a mentionné le Commissaire à la concurrence, Matthew Boswell, par communiqué.

«Nous recommandons que le CRTC adopte une politique qui permet aux concurrents régionaux d’étendre leurs activités à d’autres marchés, afin de veiller à ce que tous les Canadiens profitent de prix plus bas, d’un plus grand choix et de davantage d’innovation dans l’industrie des services sans fil», a-t-il ajouté.

Le Bureau propose que le CRTC force Bell, Rogers et Telus à vendre un accès temporaire à leurs réseaux sans fil aux compagnies régionales qui ont l’intention d’investir dans l’établissement et l’expansion de leur propre réseau.

«Cela encouragerait une concurrence accrue en matière de prix à court terme, tout en évitant le risque de diminuer la qualité du réseau à long terme», a affirmé le Bureau.

Cette sortie du Bureau s’inscrit dans une consultation du CRTC qui fait le point sur les services sans fil au pays.