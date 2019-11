L’entretien de véhicules hybrides ou électriques, comment ça marche?

Les véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques étant de plus en plus nombreux sur nos routes, il est primordial de savoir de quelle manière on doit les entretenir.

Pour ce faire, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu André Gamelin de chez Pièces d’auto Super dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto, diffusée sur QUB Radio.

Dans le cas d’un véhicule hybride rechargeable, M. Gamelin mentionne que pour charger une batterie, la plage de température idéale est entre 26 et 30 degrés. «On vient de comprendre que tu as un système de circulation d’antigel de pompe de refroidisseur autant en été, autant en hiver, mais ça, ces systèmes-là, il va y avoir de l’entretien à long terme.»

En ce qui a trait aux véhicules électriques, il précise que «la fameuse plug J1772, la connexion, ça use et il faut les changer.»

Au cours de l’entrevue, M. Gamelin a également tenu à souligner une particularité du Québec. «On a un gros problème d’entretien au Québec versus les autres provinces. On a deux ans, à peu près, de moyenne de véhicules plus jeunes que le reste du Canada.» Autrement dit, les consommateurs conservent leur véhicule moins longtemps qu’ailleurs au pays.

