Obama a un message pour les démocrates: chill out!

Barack Obama a 58 ans et il semble toujours en grande forme. Comme ses prédécesseurs, il doit parfois résister à la tentation de critiquer son successeur ou encore d'intervenir dans les affaires de son parti.

Depuis son départ de la Maison-Blanche, Obama est demeuré relativement discret sur les questions politiques. S’il le nomme rarement, il critique indirectement Donald Trump dans des discours ou des déclarations publiques. Ce fut le cas récemment lors des funérailles d’Elijah Cummings.

Il tente également de prendre ses distances avec les préparatifs des primaires et des caucus pour 2020. Jusqu’à maintenant, il a refusé d’appuyer ouvertement son ancien vice-président Joe Biden ou encore son ami Deval Patrick qui annonçait sa candidature il y a peu.

Si on doit dégager une tendance dans ses déclarations, ce serait celle de rappeler aux candidats et candidates d’écouter les électeurs. On y sent parfois une critique des Warren ou Sanders lorsqu’il affirme que ses concitoyens veulent des changements, pas une révolution.

Le parti démocrate est actuellement tiré sur la gauche et les plus progressistes exercent des pressions soutenues. L’ancien président croit plutôt qu’il serait sage de se rapprocher du centre. Je ne crois pas tromper en affirmant que les discours des Biden, Buttigieg ou même Bloomberg lui semblent plus avisés.

Nous devrons encore attendre en mars ou avril avant de savoir qui sera le candidat ou la candidate qui affrontera Donald Trump. Une fois le moment venu, Barack Obama mettra tout son poids dans la balance pour empêcher l’actuel président d’obtenir un second mandat. D’ici à la campagne présidentielle, il invite les électeurs démocrates et les candidats à la modération avec son «chill out».

Obama souhaite essentiellement que le parti évite de se déchirer et il appelle à l’unité. Il n’y a à ses yeux qu’un seul véritable objectif, celui de se défaire de Trump. Mais derrière son calme et sa retenue habituels se profile une autre crainte, celle d’une radicalisation des effectifs.

Barack Obama a gouverné au centre. Son «change we can believe in» se voulait pragmatique et réaliste. Parions qu’une victoire d’Elizabeth Warren ou, pire à ses yeux, une victoire de Bernie diminueraient sa motivation. Il respecte les deux progressistes, mais il entretient de sérieux doutes sur leurs chances de faire basculer les États pivots.