Peurs libérales

Ainsi, on rapporte que certains, dans les officines libérales, craignent que les Québécois des régions ne veuillent pas voter pour Dominique Anglade parce qu’elle serait noire.

J’ai fait un méchant saut, quand j’ai appris ça. En effet, j’avais complètement oublié que l’ancienne ministre de l’Économie était noire. Je suis sûr que je ne suis pas le seul.

Ailleurs

Dominique Anglade participe à la vie publique québécoise depuis plusieurs années, d’abord par sa présence dans le milieu des affaires et son implication philanthropique, puis comme militante de la CAQ et ministre libérale. Les Québécois la connaissent, ils ont une opinion sur elle qui est bonne ou mauvaise, et ils ont sans doute tous leurs raisons de penser ainsi.

Mais quand avez-vous entendu quelqu’un parler de Dominique Anglade en fonction de sa couleur de peau ? Bien sûr, on parle de ses origines haïtiennes, puis de la contribution de ses parents à la société québécoise et de leur décès tragique lors du tremblement de terre de 2010. Mais réduire Dominique Anglade à sa réalité de fille d’immigrants ? Vraiment ? Il me semble qu’elle a assez fait pour que tout le monde soit rendu ailleurs.

Toucher nos cœurs

Oui, le racisme existe et les gens qui ont des préjugés ne les affichent pas toujours ouvertement. Sauf qu’il y a quelque chose de particulièrement méprisant envers les Québécois des régions pour penser qu’ils voient une étrangère en madame Anglade.

Les régions ont permis à des gens comme Sam Hamad ou Boucar Diouf de devenir des leaders dans notre collectivité. Certains des artistes les plus populaires au Québec s’appellent Gregory Charles ou Mariana Mazza.

Il ne faut pas nier que la crainte de l’immigration est une vraie affaire, mais croire que les gens des régions s’arrêtent à ça, c’est violent à leur endroit et, surtout, envers tous ces Québécois de la diversité qui ont su toucher nos cœurs.