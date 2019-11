Québec veut encourager le secteur de la construction en bois

Le gouvernement du Québec annonce le lancement de deux nouveaux programmes visant à soutenir le secteur de la construction en bois.

D’abord, le Programme préfabrication en bois: optimisation et automatisation (PPBOA), doté d’une enveloppe de 3,2 M$, vise à aider les entreprises de produits préfabriqués en bois à automatiser et à optimiser leurs processus de fabrication et d’affaires.

Le second, le Programme de formation continue sur l’utilisation du bois dans la construction doit permettre de former les professionnels du domaine de la construction, particulièrement dans le but de les sensibiliser à la réduction des émissions de gaz à effets de serre (GES) liée à l’utilisation de matériaux en bois. Une somme de 2 M$ est allouée à ce volet.

«Ces programmes accroîtront la compétitivité des entreprises dans le secteur de la construction bois. Nul doute que l’annonce d’aujourd’hui se traduira, d’ici trois ans, en une amélioration des processus de fabrication et d’affaires des entreprises soutenues afin d’augmenter leur productivité », a indiqué, par voie de communiqué, le ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs, Pierre Dufour, jeudi.

Ce dernier a annoncé, en septembre, la nouvelle vision forestière du Québec dont l’un des objectifs est d’augmenter considérablement les volumes de bois récoltés dans la province dans les prochaines années. L’an prochain, les volumes disponibles passeront de 10 millions de mètres cubes à 11 millions, avait dit le ministre Pierre Dufour. Québec promettait ainsi plus de prévisibilité aux entreprises dans les prochaines années.