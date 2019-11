Tentative de meurtre: un homme de 21 ans reprend sa liberté

Un jeune homme de 21 ans, accusé de tentative de meurtre après avoir poignardé sa victime à une dizaine de reprises, a pu reprendre, lundi, sa liberté.

C’est toutefois dans une maison de thérapie de Trois-Rivières que Yoan Khoja Dorval devra passer les cinq prochains mois pour y soigner son assuétude à l’alcool «qu’il consomme sur une base quotidienne depuis qu’il a 13 ans», a rappelé le juge Alain Morand qui a entendu l’enquête sur remise en liberté du prévenu.

Dans la nuit du 19 octobre, Khoja Dorval, un jeune sans antécédent, mais qui se trouvait sous le coup de deux engagements contractés devant les tribunaux, s’est retrouvé au cœur d’une bagarre au sortir du bar le Dooly’s qui se trouve sur le Chemin Sainte-Foy.

Sur les images vidéos prises par l’établissement, on y voit clairement l’accusé piquer sa victime à l’arme blanche, et ce, à une dizaine de reprises.

Malgré une preuve «que l’on ne peut nier», l’avocat de la défense, Me Benoit Labrecque a rappelé au président du Tribunal que son client avait «droit à la présomption d’innocence».

« Les garanties offertes au Tribunal sont sérieuses et jeter la clé à cette étape des procédures serait comme jeter la clé sans avoir aidé un jeune qui a touché le fond», a plaidé Me Labrecque.

Pour reprendre sa liberté, Khoja Dorval et trois membres de sa famille se sont engagés pour un montant de 8 000$. L’accusé devra également demeurer à la Maison Carignan vingt-quatre heures sur vingt-quatre et s’abstenir de consommer alcool, drogue et cannabis.