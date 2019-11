Tous les ingrédients réunis

Fairmont Le Manoir Richelieu à La Malbaie a de nouveau fait les choses en grand, les 15 et 16 novembre derniers, lors du week-end du Gala des Grands Chefs, l’événement culinaire le plus spectaculaire de Charlevoix. Présenté sous le thème « 120 ans de plaisirs gourmands », un clin d’œil au 120e anniversaire du Manoir Richelieu en 2019, le Gala du samedi soir fut précédé, la veille, par Le Grand Marché, un cocktail dinatoire réunissant plusieurs producteurs locaux, et en après-midi, le samedi, par des ateliers-conférences sur les vins, la mixologie et la nutrition. Mes salutations à Caroline Ouellette, directrice ventes et marketing au Fairmont Manoir Richelieu. Vous retrouverez en photos dans cette page quelques faits marquants de ce week-end gastronomique.

Jeunes musiciens du monde

Le cocktail annuel de Jeunes musiciens du monde (JMM), présenté le 13 novembre dernier au Musée de la civilisation de Québec, sous la coprésidence d’honneur de Britta Kröger, consultante pour La Maison Simons, et Katrine Beaudry, designer associée chez Lemay Michaud, a rassemblé plus de 250 personnalités issues du monde des affaires et a permis de remettre 103 000 $ pour les jeunes. Sur la photo, de gauche à droite : Pierre Girard, JMM ; Danie Deschenes, Oxygène Événements ; Blaise Fortier et Nikolas Couture, Louise Taverne & Bar à Vin ; Lydiane St-Onge, Lydiane autour du monde ; Mathieu Fortier, JMM ; Louis-Marie Beaulieu, Desgagnés ; Britta Kröger ; Alex Nevsky, auteur-compositeur-interprète ; Katrine Beaudry et Alexi Lemay, Lemay Michaud.

Impliquées à leur façon

La sommelière et animatrice Jessica Harnois (photo de gauche) a animé, pour une 9e année, le Gala des Grands Chefs au Manoir Richelieu. Avec une aisance remarquable, elle a encore une fois su faire les liens avec chacun des chefs invités et leurs plats respectifs, et avec les vins qui les accompagnaient. Je ne savais pas qu’elle avait été, pendant quelques années, acheteuse de vins de prestige pour la Société des alcools du Québec et responsable de la cave de garde contenant quelque 75 000 bouteilles de collection. Pour sa part, la chanteuse Lulu Hughes (photo de droite) était l’artiste invitée lors du Gala des Grands Chefs dont les profits étaient remis à la Fondation québécoise du cancer du sein. Elle a charmé l’auditoire avec quelques chansons de Janis Joplin. On se souviendra que Lulu avait eu un diagnostic de cancer du sein en 2016.

Retrouvailles

La 19e édition du Gala des Grands Chefs, présentée récemment au Fairmont Le Manoir Richelieu, a permis à cinq anciens chefs exécutifs du Manoir de reprendre leurs places derrière les fourneaux le temps d’une soirée en compagnie de l’actuel directeur culinaire du Manoir, Sylvain Cuerrier. L’occasion fut belle pour chacun d’entre eux d’élaborer un des six services au menu du Gala. Sur la photo, de gauche à droite, voici les chefs invités : Patrick Turcot (chef au Manoir de 2012 à 2017) ; Guy Tremblay (de 1984 à 1986) ; Marcel Bouchard (de 1986 à 1987) ; Jean-Michel Breton (de 2000 à 2012) ; Sylvain Cuerrier (chef depuis 2019) et Heinrich Meesen (de 1993 à 1998).

Pour la cause

Pour la première fois, le Gala des Grands Chefs du Manoir Richelieu fut organisé en collaboration avec la Fondation du cancer du sein du Québec. Au cours du week-end, l’argent généré par un encan silencieux, la vente de billets pour gagner différents prix et les profits du Gala, a été versé à la Fondation qui, depuis 24 ans, place au cœur de sa mission les personnes atteintes ainsi que leurs proches par l’entremise de la recherche et l’innovation, du soutien et de la sensibilisation. Sur la photo, le directeur culinaire du Manoir Richelieu, Sylvain Cuerrier, remet un chèque de 8850 $ à Lulu Hughes, porte-parole de la Fondation.

Anniversaires

Michel « Mike DeWay » Lavoie (photo), chanteur de blues de Québec, 64 ans... Sébastien Benoît, animateur de télé et de radio au Québec, 47 ans... Gilbert Delorme, hockeyeur québécois de 1981-90 avec les Canadiens (1981-1983), Blues, Nordiques (1985-1987), 57 ans... Pierre Marcotte, animateur télé (Les Tannants), fier résident de Charlevoix, 81 ans.

Disparus

Le 25 novembre 2018. Claude Péloquin (photo), 76 ans, poète, écrivain, auteur-compositeur-interprète, scénariste et réalisateur québécois... 2016. Fidel Castro, 90 ans, le père de la révolution cubaine... 2015. O’Neil Bell, 40 ans, boxeur professionnel jamaïcain... 2001. Claude Saint-Denis, 66 ans, mime québécois... 1997. Barbara, 67 ans, chanteuse française... 1990. Gaétan Labrèche, 59 ans, comédien québécois.