Une centaine d’employés de plus à la Ville de Québec

Après plusieurs années de stagnation ou de baisse, l’effectif total de la Ville de Québec augmentera de 99 employés en 2020. La municipalité passera ainsi à 5116 travailleurs, un niveau qu’elle n’avait plus atteint depuis 2012.

«C’est assez là. On ne peut plus couper dans les cols bleus. Ils sont dans la rue eux-autres. Au lendemain des négociations des conventions collectives, on augmente toujours un peu», a expliqué le maire Labeaume, lundi.

La hausse des effectifs bénéficie principalement à 50 policiers qui passent du statut de temporaire à celui de permanent. Il s’agit d’une conséquence de la création de l’équipe FLEX, composée d’agents disposant d’un horaire flexible ce qui permet de diminuer le temps supplémentaire.

Autre ajout

L’autre ajout concerne l’embauche de 18 personnes au Service du traitement des eaux. Comme la Ville anticipe que plusieurs employés de ce secteur vont bientôt prendre leur retraite, elle introduit de nouveaux travailleurs qui pourront profiter de l’expertise des anciens qui sont encore en poste, a-t-on fait valoir.

Par contre, le Service des Loisirs, sports et vie communautaire va connaître une baisse de 10 employés.

Malgré la centaine d’embauches prévues, la rémunération globale des employés de la municipalité n’augmentera que de 3,1 millions $ l’an prochain. La Ville réalise par ailleurs une économie de 10,3 millions $ dans le coût de ses régimes de retraite grâce à des rendements meilleurs que prévu.

Pas si taxés et pas si endettés que ça, jure Labeaume

Tableaux et graphiques à l’appui, le maire Labeaume a assuré que les citoyens et les commerçants de Québec sont moins taxés que ce qu’on croit.

«Cumulativement, depuis 2008, les gens de Québec ont payé 68% de moins d’augmentations de taxes que la moyenne des villes du Québec. C’est immense», s’est-il félicité.

Régis Labeaume a également fermement démenti que les taxes commerciales soient plus élevées à Québec qu’ailleurs. «La richesse à Québec – le PIB - a augmenté de 46,5% depuis 2008, a-t-il mentionné. La richesse à Québec augmente beaucoup plus vite que l’augmentation des taxes commerciales à Québec.»

Des 10 plus grandes villes québécoises, le maire a assuré que Québec est la municipalité qui investit le plus dans ses infrastructures par habitant, a ajouté le maire.

Évoquant l’enjeu de l’endettement, M. Labeaume a insisté sur le changement de cap opéré au cours des dernières années. «Oui, nous étions endettés par rapport aux autres Villes. On est maintenant dans les Villes les moins endettés du Québec», a-t-il déclaré.

Une réserve de 1,5 million $ pour le Centre Vidéotron

Dans son budget 2020, la Ville de Québec a créé une réserve de 1,5 million $ pour assurer «la pérennité du Centre Vidéotron».

«Comme ils (Québecor, gestionnaire de l’édifice) mettent un fond sur le cycle de vie, on a décidé ça», a signalé le maire Labeaume, lundi, sans vouloir dire si la somme de 1,5 million $ sera ou non récurrente.

Inauguré en 2015, le Centre Vidéotron soufflera sa cinquième bougie l’an prochain. La Ville affirme créer cette réserve pour pallier à l’usure des équipements à l’intérieur de l’amphithéâtre.

D’autre part, le maire a avancé que la municipalité prévoit un profit net de 700 000 $, en 2020, grâce au Centre Vidéotron, «après avoir remboursé le loyer» annuel de 2,5 millions $.