Une première chance pour Jean-Sébastien Dea

Le Québécois Jean-Sébastien Dea a été rappelé pour une première fois par les Sabres de Buffalo, lundi matin.

L’été dernier, l’athlète de 25 ans avait signé un contrat de deux ans à un seul volet avec la formation de l’État de New York, mais il avait tout de même été rétrogradé dans la Ligue américaine en début de campagne.

Avec les Americans de Rochester, Dea a amassé sept buts et six mentions d’aide pour 13 points en 18 parties cette saison. Ces statistiques le placent au premier rang des pointeurs du club-école des Sabres.

Le rappel du représentant de la Belle Province s’explique également par le fait que l’attaquant Ralph Krueger a été blessé dans l’affrontement contre les Panthers de la Floride, dimanche. Les Sabres doivent reprendre l’action, lundi soir, contre le Lightning de Tampa Bay.

En carrière dans la Ligue nationale de hockey, Dea a touché la cible à cinq reprises et fourni deux aides pour sept points en 29 rencontres. Il a porté les couleurs des Penguins de Pittsburgh et des Devils du New Jersey.