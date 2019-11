Ville de Québec: investissements historiques, réduction de dette moins rapide

La Ville de Québec passe en vitesse supérieure avec des investissements historiques de près de 5 milliards $ au cours des cinq prochaines années, dont 1,9 milliard $ pour le réseau structurant, mais qui font en sorte que la dette diminue moins rapidement que prévu.

C’est parti pour les investissements massifs pour le futur réseau de transport structurant. On prévoit en effet pour le tramway, le trambus et les autres composantes du réseau une injection de 1,8945 milliard $ sur cinq ans.

Pour mieux planifier à long terme ses projets, la Ville de Québec a en effet changé sa méthode. Au lieu de prévoir un plan d’investissement sur trois ans, on passe à un plan d’investissement quinquennal (PIQ), à l’image de ce qui se fait au gouvernement provincial.

En tout, 4,99 milliards $ sont prévus pour divers projets. En comparaison, 1,9 milliard $ étaient comptabilisés dans le dernier plan triennal de 2019 à 2020.

À près de 5 milliards $, «il s’agit des investissements les plus importants depuis la création de la Ville», lors des fusions, en 2002, a fait valoir la Ville.

Outre le réseau structurant, le RTC et divers projets d’ingénierie se taillent la part du lion de ce PIQ. La société de transport récolte 545 millions $ pour le développement de ses services, alors que la Ville planifie investir 415 millions $ dans plusieurs projets d’ingénierie, dont la réfection des chaussées, l’entretien des ouvrages d’art (ponts, ponceaux, barrages, etc.) et la réhabilitation d’ouvrages d’eau.

DETTE

En contrepartie, la Ville réduira sa dette moins rapidement que prévu, en raison des nombreux projets d’investissement comme le réseau structurant, la centrale de police, la politique de sécurité routière et l’usine de biométhanisation. On prévoyait la réduire de 28 millions $ en 2019, mais on ne retranchera finalement que 11,7 millions $, soit 16,5 millions $ de moins que prévu. Elle se chiffrera en 2020 à 1,554 milliard $.

Cela n’affecte pas la cote de crédit de la Ville, a assuré le directeur général, Luc Monty. La Ville a préféré réduire sa dette moins rapidement pour ne pas ralentir les projets. «Après un plan de 10 ans d’efforts pour faire des paiements comptants, le poids de la dette a diminué, et là, on peut se permettre qu’elle soit un peu moins rapide. On peut continuer dans nos efforts d’investissements pour mettre à jour nos infrastructures» et réaliser le projet de réseau structurant, a soumis le dg.

TAXES

Dès le début novembre, le maire de Québec avait levé le voile sur l’élément généralement le plus attendu de la présentation du budget : la hausse des taxes foncières, en révélant que celles-ci serait calqué sur le taux d’inflation, soit 1,3 %. Pour le résidentiel, en tenant compte de l’harmonisation des taux de taxation et du remboursement des dettes des anciennes villes, on arrive à une moyenne de 1,1 % d’augmentation des taxes pour les contribuables. Les citoyens de Val-Bélair sont les plus choyés, avec une baisse de 105 $ pour une maison moyenne de 283 000 $.

Pour le non-résidentiel, les commerçants doivent s’attendre à une hausse de 1,3 % sur leur compte de taxes en 2020.

Plus de détails à venir...

Variations de taxes en 2020

(Selon l’évaluation moyenne de 283 000 $)