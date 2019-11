Vraiment profond le «deep state»...

La semaine dernière, une fois de plus, des partisans du président évoquaient la volonté d'un État profond de renverser ou de nuire à la réélection de Donald Trump.

Chaque fois que le président américain est dans une mauvaise passe, que les faits démontrent la corruption de son entourage ou qu’une de ses décisions soulève une controverse, ses partisans ramènent à l’avant-plan une théorie du complot. J’ai déjà publié un billet sur ce présumé deep state en suggérant même une lecture sérieuse sur le sujet.

Rien ne me permet de valider l’existence d’un gouvernement fantôme ou d’une cellule qui, peu importe le président élu, dicterait la conduite des choses. Il s’agit d’un bon matériel pour des séries télévisées comme Scandale. Si vous étiez, ou êtes toujours, des fans de la série, vous vous rappelez sans doute que c’est le père de l’héroïne Olivia Pope qui dirigeait ce gouvernement qu’on nommait le B6-13. Tout ça est bien commode pour ficeler le scénario, mais ici la fiction dépasse encore la réalité.

Je ne prendrai pas ici la liste des méfaits des membres de l’administration Trump ou du président lui-même, mais devant le cumul, la thèse du deep state se discrédite elle-même. Avez-vous observé d’où viennent les fuites et les accusations depuis trois ans? Des démocrates bien sûr et des ennemis du président, mais essentiellement de ses proches ou de serviteurs de l’État qui effectuent des tâches qui ne sont pas partisanes. Pendant les audiences des deux dernières semaines, les pires camouflets essuyés par le président provenaient de personnes proches du président et nommées par lui, ou encore de diplomates de carrière dont les états de services sont irréprochables.

Nous apprenions dimanche que le secrétaire à la Défense Mark Esper avait exigé la démission du secrétaire à la Marine Richard Spencer. De quoi M. Spencer est-il coupable? Est-il incompétent? Une fois de plus, le départ de cet officier respecté est imputable à une décision douteuse du président américain.

Richard Spencer ne pouvait se résoudre à ce que le président utilise son pouvoir de pardonner pour permettre au Navy Seal Edward Gallagher de prendre sa retraite avec tous les honneurs. Si le secrétaire à la Guerre exige le départ de Spencer, c’est que celui-ci, sans l’en informer, a tenté de parvenir à un accord avec la Maison-Blanche. Mais cette histoire cache avant tout un malaise bien plus profond.

Le secrétaire à la Marine souhaitait éviter que Gallagher puisse éventuellement prendre sa retraite sans payer le prix de ses actions. Pour Spencer, le cas du Navy Seal remettait en question les valeurs fondamentales et le code d’honneur des militaires. Richard Spencer a refusé de marcher sur ses principes ou d’aller contre sa conscience. Voici un extrait de la lettre de démission du secrétaire : «I cannot in good conscience obey an order that I believe violates the sacred oath I took in the presence of my family, my flag and my faith to support and defend the Constitution of the United States.»

Ce cas n’est pas sans rappeler d’autres cas similaires au sein des forces armées, mais aussi au sein du département d’État. Dans ce dernier cas, on parle d’une saignée.

Depuis trois ans, on remarque que ceux et celles qui quittent leurs fonctions, mais dans des services non partisans, le font en évoquant constamment une crise des valeurs. Si vous croyez encore et toujours à une force occulte qui dirige le jugement et les valeurs de tous ces serviteurs de l’État, je vous laisse à vos théories.

Pour ma part, j’y vois une dérive majeure de plusieurs éléments qui garantissaient la stabilité du régime et la continuité des politiques les plus sages du pays sur la scène internationale. Comme nation alliée, nous devrions aussi être inquiets de tout ce qui contribue à affaiblir les États-Unis. Pas plus que les Européens nous avons intérêt à accélérer la chute du géant américain.

S vous vous intéressez à la lettre de démission de Richard Spencer, c'est ici.