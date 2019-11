DROLET, Jocelyn



C'est avec une infinie tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jocelyn Drolet, survenu à Montréal le 17 novembre 2019, à l'âge de 55 ans, des suites d'une encéphalite auto-immune. Il laisse dans le deuil sa mère Denyse Savard Drolet (feu Marcel Drolet), ses deux filles: Estelle et Garance Drolet (et leur mère et ex-conjointe Anne Dupuis), sa sœur Elaine (Henry Brunelle), ses neveux et nièces: Clarence, Nathaniel, Élodie Drolet-French et Rose Drolet-Zaor, sa récente et dévouée amoureuse Nathalie Choquette, cousins et cousines, oncles, tantes et de nombreux amis. Un hommage en son honneur se tiendra aude 13h30 à 17h.suivie d'un moment de partage convivial entre famille et amis à l'image du bon vivant qu'était Jocelyn. Service de voiturier disponible.