MARTINEAU, Cécile



Au CHSLD St-Augustin, Québec, le 16 novembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Cécile Martineau, épouse de feu monsieur J.Adélard Tanguay. Née à Québec, le 20 avril 1925, elle était la fille de feu dame Alice Deslongchamps et de feu monsieur Alphonse Martineau. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées au cimetière Beauport au printemps 2020. Madame Martineau laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs; son neveu Martin Deschênes, sa nièce Carole Deschênes ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Cécile est allée rejoindre ses frères, sœurs ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs. La famille remercie tous ceux et celles qui ont accompagné Cécile tout au long de sa vie. Les funérailles sont sous la direction de