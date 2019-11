Audience prévue le 9 décembre pour Laurence Vincent Lapointe

Mis sur la glace depuis l’été dernier, le rêve olympique de Laurence Vincent Lapointe demeure sur le respirateur artificiel en attendant une audience auprès de la Fédération internationale de canoë (FIT) qui aura lieu le 9 décembre, à Lausanne, en Suisse.

La canoéiste québécoise, suspendue après avoir échoué à un contrôle antidopage, espère toujours participer aux prochains Jeux olympiques de Tokyo. Le temps commence toutefois à jouer contre elle.

«Le rêve olympique, je ne veux pas l’abandonner, on travaille pour accélérer les choses et essayer de voir d’où ça vient, avait mentionné Vincent Lapointe, au moment de commenter son test positif au ligandrol lors d’une rencontre avec la presse, en août dernier. Je ne veux pas que ce soit la fin. Je continue.»

Déjà suspendue provisoirement par la FIT, Vincent Lapointe devrait connaître son sort plus tard en décembre. À partir de là, d’autres instances, dont le Centre canadien pour l’éthique dans le sport et l’Agence mondiale antidopage, conservent la possibilité de porter la cause en appel advenant une peine jugée trop clémente.

Rappelons que Vincent Lapointe, multiple championne du monde, a toujours clamé son innocence, prétextant qu’elle n’avait pas consommé le ligandrol de façon volontaire. Au cours des derniers mois, des efforts pour prouver ce point ont été déployés en compagnie de l’avocat Adam Klevinas.

Les Jeux olympiques de Tokyo sont prévus du 24 juillet au 9 août 2020.

Le fil des événements

- 29 juillet : Un test antidopage est effectué à Montréal pendant le camp d’entraînement de Laurence Vincent Lapointe en vue des prochains Championnats du monde.

- 13 août : Elle apprend que son échantillon A a été testé positif au ligandrol, une substance interdite, selon l’Agence mondiale antidopage.

- 16 août : L’échantillon B confirme le résultat de l’échantillon A.

- 19 août : Canoë Kayak Canada annonce qu’une substance interdite a été trouvée dans un échantillon d’urine de la canoéiste.

- 21 août : Les Mondiaux de canoë sprint prennent leur envol, en Hongrie, sans la présence de Laurence Vincent Lapointe.

- 9 décembre : Une audience auprès de la Fédération internationale de canoë aura lieu le 9 décembre, à Lausanne, en Suisse.