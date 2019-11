CH: à la recherche d’une victoire

Le Canadien de Montréal tentera de mettre derrière lui sa vilaine séquence, mardi soir, lorsqu’il affrontera ses grands rivaux, les Bruins de Boston, au Centre Bell.

En effet, le CH a été défait à de ses quatre derniers affrontements, tous contre des équipes de bas de classement, soit les Devils du New Jersey, les Blue Jackets de Columbus, les Sénateurs d’Ottawa et les Rangers de New York. Chez les Bruins, la situation est un peu différente, puisque la formation du Massachusetts trône au sommet de la section Atlantique.

De son côté, le Tricolore (27 points) est toujours troisième au classement de la même division, mais est talonné par le Lightning de Tampa Bay (26 points), les Maple Leafs de Toronto (26 points) et les Sabres de Buffalo (25 points).

Les Bruins seront privés des services du joueur centre québécois Patrice Bergeron, qui a récemment aggravé une blessure au bas du corps.

Le Canadien demeure sans les ailiers Jonathan Drouin (poignet) et Paul Byron (genou), blessés pour une longue période.

Il s'agit d'une deuxième confrontation entre les deux formations; la première ayant été à l'avantage du CH.

Jaroslav Halak sera le gardien des Bruins. Il devrait être opposé à Carey Price.