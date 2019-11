Comment acheter intelligemment pendant la semaine du Vendredi fou

Devant l’ampleur de l’événement consumériste qu’est devenu le Vendredi fou, on ne parle plus d’une journée, mais d’une semaine folle où il vaut mieux s’en tenir à quelques règles de base pour éviter d’acheter tout et n’importe quoi.

Premier vendredi qui suit l’Action de grâce après le quatrième jeudi de novembre, le Vendredi fou a été lancé aux États-Unis pour marquer traditionnellement le coup d’envoi des achats de Noël au cours duquel les commerçants offrent d’importants rabais.

Au fil des ans, la journée du Black Friday a tellement pris de l’ampleur tant aux États-Unis qu’au Canada que l’on parle désormais de la semaine du Vendredi fou en plus d’occuper tout le terrain marketing du cyber lundi traditionnellement réservé aux achats en ligne.

Dans cette semaine bombardée de publicités et de prix alléchants, les géants du commerce de détail espèrent déclencher une frénésie d’achats impulsifs dans ce qui s’annonce comme l’un des plus grands succès commerciaux des dernières années.

Règles à suivre pour savoir en profiter

Si on ne fait pas attention, la semaine du Vendredi fou peut ressembler à se rendre au supermarché le ventre creux et sans liste d’épicerie. Le panier sera certes bien garni, mais le portefeuille, lui, se retrouvera bien léger.

Primo, dressez-vous une liste et respectez-la.

Comparer les prix des deux côtés de la frontière

Les Amazon, BestBuy et autres géants comme Walmart ont tous quelque chose en commun : celui d’avoir des produits identiques des deux côtés de la frontière.

En appliquant le taux de change, si le prix canadien d’un produit reste plus cher que celui de la même boutique en ligne américaine, vous ne faites pas une bonne affaire. S’il est égal ou inférieur, l’aubaine est bien réelle.

Selon le site Wirecutter du New York Times, les prix des produits maison Amazon baissent en deux occasions : pendant l’événement Prime Day en été et durant la semaine du Vendredi fou.

Toujours selon Wirecutter, il n’y a pas meilleur moment de l’année que cette semaine pour acheter des articles pour la cuisine et la maison.

Les consoles de jeu, les tablettes, les liseuses et les montres intelligentes sont souvent vendues à rabais pendant le Vendredi fou pour faire place aux produits de nouvelle génération.

Si une montre Apple Watch série 4 vous tente, c’est le bon temps.

Holà sur les téléviseurs

Les fabricants et revendeurs de téléviseurs misent beaucoup sur le Vendredi fou pour liquider leurs stocks. Historiquement, le haut de gamme ne connaît pas d’importantes baisses de prix, lesquelles s’appliquent surtout aux modèles en milieu et bas de gamme.

Plusieurs marques de téléviseurs qui ont connu un passage à vide ressuscitent miraculeusement grâce au système Roku OS qui donne accès aux chaînes télé en ligne sur Internet.

Faites un tour sur Amazon.com lire les appréciations et les commentaires sur les modèles de téléviseurs que vous recherchez. Le bassin d’acheteurs y est assez élevé pour avoir une bonne idée de la valeur du produit.

Là encore, les règles précédentes s’appliquent. Et prévoyez un budget pour une barre de son pour pallier la piètre qualité des haut-parleurs des écrans plats.