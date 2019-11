Complètement démuni

Au lendemain du revers face aux Rangers de New York, Claude Julien avait montré du doigt les erreurs mentales de ses ouailles, martelant que son équipe n’était pas assez bonne défensivement depuis quelque temps.

Les choses ne se sont guères améliorées face aux Bruins. Il y a longtemps que le Canadien avait paru aussi démuni. Des huit buts inscrits par les visiteurs, six l’ont été depuis l’enclave.

S’il y a un endroit qu’il faut protéger comme la prunelle de ses yeux, c’est bien celui-là. Or, les joueurs des Bruins y ont circulé comme les voitures de Formule 1 sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Comble de malheur, Carey Price, qui connaît son creux de vague habituel de novembre, n’a pas été en mesure de réparer les pots cassés. D’ailleurs, depuis quelques matchs, il a perdu cette faculté qui lui est propre.

Depuis le début du mois, Price affiche une moyenne de buts alloués de 3,64 et un taux d’efficacité de ,886. Des statistiques s’apparentant drôlement à celles de novembre 2018, où il avait également présenté une moyenne de buts alloués de ,886 (et une moyenne de buts alloués de 3,81).

Pas de panique, mais...

Mardi, devant l’inertie de sa troupe, Julien a préféré le retirer de la circulation. Il venait alors d’accorder un cinquième but sur 11 tirs.

« C’était 5 à 1. On va avoir besoin de lui, alors j’ai choisi de le reposer en espérant que l’autre gardien [Keith Kinkaid] allait nous donner le choc dont nous aurions besoin », a d’abord expliqué l’entraîneur-chef du Canadien, hésitant à lancer la pierre à son gardien vedette.

Puis, devant un peu d’insistance, il a ajouté : « On connaît Carey. On sait qu’il est capable d’être meilleur. Ce n’est pas nécessairement sa faute, mais je ne peux pas dire qu’il a été excellent non plus. »

Julien a raison. Sauf que les performances plus timides de Price au cours de ses

quatre derniers matchs mettent au jour les carences évidentes du jeu défensif du Tricolore.

« On est à un point où il est important de ne pas paniquer, mais c’est important d’arranger ce qui ne va pas. Les choses que l’on voit sont faciles à rectifier si les gars veulent faire le travail de la bonne façon », a fait valoir Julien.

Pourtant, deux problèmes récurrents reviennent depuis le début de la saison : les buts accordés en fin de période et la déficience du jeu du Canadien en infériorité numérique.