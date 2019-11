Couleur de la peau: «C’est pas mon style, de jouer dans ce film-là», affirme Dominique Anglade

La candidate à la chefferie du Parti libéral Dominique Anglade soutient que les gens ne se préoccupent pas de la couleur de la peau des politiciens, car ce qu’ils veulent réellement, c’est un leader qui leur inspire confiance.

«C’est pas mon style, de jouer dans ce film-là [...] On m’a posé la question: “Est-ce que vous pensez que le Québec est prêt pour une femme noire?” À cette question-là, je réponds: “Oui”, parce que je pense qu’on est ailleurs, et puis je pense que ce que les gens veulent d’abord et avant tout, c’est avoir un leader en lequel ils ont confiance», a expliqué Dominique Anglade à l’émission Franchement dit, à QUB radio, mardi.

Rappelons que la députée libérale de Saint-Henri-Sainte-Anne avait répondu à la question sur la couleur de sa peau dimanche en mêlée de presse à Sherbrooke, où se terminait le conseil général du PLQ.

L’animateur Jonathan Trudeau lui a demandé ce qu’elle pensait du fait qu’on lui «reproche d’instrumentaliser la couleur de sa peau, de le faire à des fins politiques».

«Je suis très fière de mes origines, a-t-elle répondu. Mes parents étaient des Haïtiens qui sont venus s’installer au Québec, il y a 50 ans [...] Pour moi, la question fondamentale, c’est: “quel leader on veut avoir pour le Parti libéral du Québec?” [...] Beaucoup plus que de savoir la couleur, son orientation sexuelle, etc.»

Après avoir démissionné de la présidence de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Alexandre Cusson, qui était maire de Drummondville depuis 2013, a été le deuxième à annoncer sa candidature dans la course à la chefferie du Parti libéral.