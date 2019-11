ROY, Yves



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 novembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Yves Roy, époux de dame Riette Morin. Il demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Boischatel. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils: Sylvain (Annie Morin) et Jean-Simon (Marie-Élaine Blondeau); ses petits-enfants: Antoine, Xavier et Ariane; sa sœur Michelle (Christian Laliberté), sa belle-mère dame Gisèle Huot (feu Gaston Morin, Marc-Édouard Dufour), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morin: Marlène (André Martineau) et Jean-Pierre (Andrée Mathieu); ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'unité de soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur support et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 ch. des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8. Par téléphone au 418 656-4999 / site internet : www.fondation-iucpq.org