Des recettes de 9,3 millions $ pour Céline Dion à Montréal

Céline Dion a fait sauter la banque la semaine dernière à Montréal. Ses quatre concerts au Centre Bell ont enregistré des recettes de 9,3 millions $, rapporte Billboard.

Ses spectacles à Montréal ont été présentés à guichets fermés, rapporte la publication américaine. Au total, 53 864 billets ont été vendus. Il s’agit de l’arrêt le plus lucratif du Courage World Tour cet automne.

Au total, ses 19 premières représentations ont engrangé des recettes de 44 millions $. Elle arrive au sommet du palmarès des tournées les plus populaires du moment, selon les données compilées par Billboard Boxscore. La chanteuse québécoise devance notamment les Eagles, Carrie Underwood, KISS, Fleetwood Mac et Muse.

Ces nouveaux résultats viennent gonfler à 1,48 milliard $ le total des recettes enregistrées par Céline Dion en spectacle en carrière. Ils permettent également à l’artiste de 51 ans de franchir le cap de 8,8 millions de billets vendus.

Des records «à la maison»

Montréal n’est pas une ville parmi tant d’autres pour Céline Dion. Chaque fois qu’elle prend la route, c’est toujours ici qu’elle enregistre ses recettes les plus élevées. Durant sa tournée estivale de 2016, ses 10 concerts à guichets fermés au Centre Bell avaient attiré 138 000 fans et rapporté 16,1 millions $.

Durant son Taking Chances World Tour en 2008, sa série de représentations dans l’amphithéâtre montréalais avait battu toutes sortes de records. Ses 11 concerts avaient rallié 227 000 amateurs et engrangé des recettes d’environ 32 millions $.

On avait observé un phénomène semblable en 1998 et 1999 lors du Let’s Talk About Love World Tour, ainsi qu’en 1996 et 1997 durant sa tournée Falling Into You : Around The World.

Plus prolifique que Vegas

Depuis qu’elle a entrepris sa tournée mondiale Courage, le 18 septembre dernier au Centre Vidéotron de Québec, Céline Dion rallie en moyenne 12 414 fans chaque soir qu’elle monte sur scène, pour environ 2,32 millions $ par concert.

Ces chiffres surpassent ceux qu’elle récoltait au Caesars Palace de Las Vegas, souligne Billboard. Au Colosseum, une salle pouvant accueillir un maximum de 4000 spectateurs, ses recettes avoisinaient les 920 000 $ par soir, durant sa résidence de 2011 à 2019.

Céline Dion reviendra au Centre Bell pour deux représentations supplémentaires les 18 et 19 février prochains. Aux dernières nouvelles, il restait une poignée de billets.