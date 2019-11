Devrais-je suivre mon conjoint à l’étranger?

Je fréquente depuis un an un garçon qui a obtenu une bourse pour aller étudier à l’étranger et qui devrait obtenir un emploi suite à son stage. Mais un emploi encore à l’étranger. Je suis très proche de ma famille et je ne me vois pas m’éloigner d’eux comme ça. En même temps j’aime ce garçon et je risque certainement de le perdre si je le laisse partir seul. Je ne sais plus quoi faire.

Ma famille m’incite à rester ici alors que mon cœur m’incite à partir. Il me reste deux mois de réflexion avant que tout soit réglé, et chaque jour, mon cœur balance vers une solution différente. Il est certain que ce serait une expérience importante de vivre ça avec lui. Mais je me couperais de mes racines et du travail que j’ai déjà ici. Y a-t-il un plus selon vous à l’une ou l’autre solution ?

Il y a des plus à l’une comme à l’autre décision, mais ils ne servent pas le même objectif, puisque l’une est totalement centrée sur vous et que l’autre l’est sur votre couple. Grosse question à vous poser « Est-ce que j’aime assez cet homme pour bouleverser ainsi ma vie et recommencer à zéro ailleurs, loin de mes racines ? »