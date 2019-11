Diane Tell se porte à la défense du streaming

Quelques semaines après la sortie de Pierre Lapointe au gala de l’ADISQ, qui déclarait se faire voler par des multinationales comme Spotify, Diane Tell vient à la défense de l’écoute en continu (streaming). « On ne tape pas sur le bon cheval. Ces compagnies-là sont les premières depuis 20 ans à injecter de l’argent neuf dans notre industrie », fait-elle remarquer.

Alors que plusieurs artistes ont applaudi la déclaration de Pierre Lapointe, Diane Tell admet ne pas être certaine que les propos de celui avec qui elle a déjà travaillé à La Voix, en 2015, aident la cause des musiciens québécois.

« Ça fait le buzz, mais ça ne clarifie pas la situation, indique-t-elle. Dire ça au gala, sans aucune explication, ça envoie un mauvais message au téléspectateur, qui peut se dire que si les artistes se font avoir, ce n’est pas la peine qu’il s’abonne [aux plateformes]. »

Productrice de ses chansons depuis 1982, Diane Tell a lancé sa propre maison de disques, Tuta Music, il y a quelques années. Elle souhaite se porter à la défense de l’écoute en continu, car elle trouve plusieurs avantages à ce service.

« Dans mon univers à moi, je vis mieux maintenant qu’il y a 20 ans », dit-elle.

Des explications

Pour quelle raison ? « Avant, quand t’avais un nouveau disque, t’en vendais pendant trois à six mois. Et après, il n’y avait plus rien. Maintenant, l’avantage est que les revenus du streaming restent stables ».

En 2018, son label a fait 24 000 euros pour 7,3 millions d’écoutes en continu. « Et en 2019, on devrait être entre 10 et 12 millions d’écoutes. Ça augmente chaque année. »

La clé du succès pour un artiste est-elle d’avoir sa propre compagnie de disques ? Ce n’est pas tous les musiciens qui ont la fibre entrepreneuriale et qui peuvent aisément gérer leur argent, répond la chanteuse. Diane Tell appelle toutefois les artistes à se responsabiliser.

« À mon avis, ce n’est pas tellement d’avoir sa propre étiquette, c’est de garder le contrôle de ses revenus. »

Même si elle défend les compagnies comme Spotify, Diane Tell souligne que celles-ci devraient toutefois changer leur modèle pour aider davantage les artistes de niche.

Modèles

En ce moment, le modèle fonctionne au prorata. Prenons l’exemple que 80 % des utilisateurs sur Spotify écoutent Drake, et 20 % écoutent Diane Tell. Si un consommateur paie 100 $ d’abonnement par année et n’écoute que du Diane Tell, il n’y a que 20 $ de son abonnement qui va à la chanteuse, et l’autre 80 $ va à Drake.

« Ce modèle-là convient aux gros artistes internationaux et aux trois compagnies majeures Warner, Universal et Sony, fait remarquer Diane Tell. Mais ça ne fonctionne pas pour les artistes de niche. »

Une des solutions qui avantagerait les artistes québécois serait que les plateformes comme Spotify adoptent le modèle lancé récemment par Deezer, appelé User Centric Payment System (UCPS). Selon ce modèle, si on reprend le même exemple que ci-dessus, un utilisateur qui écouterait 100 % Diane Tell verrait son 100 $ d’abonnement remis en entier à Diane Tell, et non à Drake.

Les principales plateformes de streaming