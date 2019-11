[EN IMAGES] Découvrez la Maison Tanguay 2020

La nouvelle mouture de la Maison Tanguay Novoclimat, avec son architecture inspirée des fermes d’époque et une nouvelle formule de tirage, va faire rêver bien des gens encore cette année, mais aussi rapporter encore plus d’argent aux enfants handicapés, selon ses concepteurs.

La Fondation Maurice Tanguay a dévoilé, ce matin, le domicile qui fera l’objet de la 24e édition de son populaire concours au profit des enfants handicapés de l’est du Québec.

Le design retenu s’éloigne des formes modernes et cubiques au profit de lignes évoquant la ruralité, embrassant ainsi le style «modern farmhouse» qui émerge depuis quelques années aux États-Unis.

«C’est vraiment la plus belle maison, je pense, depuis le début de toute notre histoire», s’est exclamé Charles Tanguay, vice-président, ventes et finances chez Ameublements Tanguay, après une visite virtuelle signée Graph Synergie.

Chaleureux

Pour la treizième fois, le bâtiment n’est pas systématiquement construit. Il revient au grand gagnant, qui sera annoncé en direct à l’émission Salut Bonjour week-end à TVA le 20 septembre 2020, de faire un choix entre la résidence ou un montant de 500 000 $.

La nouvelle maison, éclairée à souhait, présente deux pavillons dominés par des toitures à versants là où ses prédécesseurs possédaient souvent des toits plats.

«Beaucoup de gens, à mon avis, vont se retrouver là-dedans. L’architecture moderne, c’est bien, c’est épuré, mais à l’occasion, ça peut paraître un peu froid, tandis que là, on ramène un caractère très chaleureux à la résidence», vante l’architecte Yvan Deschênes.

À l’extérieur, on remarque des planches de bois et de la maçonnerie. À l’intérieur, c’est la hauteur des plafonds et le mobilier, avec ses touches à la fois antiques et contemporaines, qui retiennent l’attention.

Nouvelle formule

Autre nouveauté cette année: en plus du billet à 10$, qui octroie une chance d’être fait finaliste, un nouveau billet au coût de 20$ est offert, lequel donne trois chances de l’être. Chaque billet est accompagné de coupons-rabais échangeables dans divers commerces partenaires.

Également, 36 000$ en prix instantanés seront remis aux quinze gagnants-finalistes lors des trois vagues de sélection, au lieu de l’être lors de la grande finale.

Ces ajustements devraient permettre d’engranger encore plus de profits pour la cause, selon M. Tanguay. Bon an, mal an, la Maison Tanguay permet de distribuer quelque 2 M$ dans la communauté.

«Il y a de plus en plus de demandes. J’ai l’occasion de rencontrer plusieurs familles et je vois que c’est important de redonner. Si on peut en redonner encore plus, on va le faire», déclare le petit-fils du fondateur.

Les billets de participation sont disponibles dans les magasins Ameublements Tanguay et Latulippe, les centres commerciaux Fleur de Lys, Galeries de la Capitale, Laurier Québec et Place Sainte-Foy, de même qu’au CHUL.

On peut aussi s’en procurer sur le site maisontanguay.com, où il est d’ailleurs possible de visiter virtuellement la maison.

La Maison Tanguay Novoclimat 2020