Essai du lecteur télé Fire TV Cube 4K HDR d’Amazon

Le nouveau lecteur intelligent Fire TV Cube 4K HDR 2e génération permet d’accéder aux services en ligne et aux chaînes télé sur Internet par la voix ... ou avec la très pratique télécommande.

L’utilité des appareils intelligents commandés par la voix varie grandement d’une personne à l’autre. Certains vont apprécier de cette nouvelle forme de mains libres, tandis que d’autres n’auront pas la patience d’apprendre les commandes vocales qui, somme toute, restent encore limitées.

Bref, ce n’est pas demain que l’on pourra dialoguer avec une machine comme avec HAL, le super ordinateur dans le film 2001, l’odyssée de l’espace.

Conçu par le géant Amazon, le Fire TV Cube deuxième génération dédié au téléviseur entre en concurrence avec des lecteurs plus classiques comme ceux de Roku, de Google ou encore de l’Apple TV.

L’appareil que j’ai testé pendant quelques jours est compatible avec les téléviseurs 4K HDR, les technologies audio Dolby Atmos et Bluetooth, et est équipé de 16 Go de stockage, d’un bloc d’alimentation, d’une rallonge infrarouge et d’une télécommande avec deux piles AAA.

En outre, il est doté d’un adaptateur câble réseau Ethernet que j’apprécie beaucoup pour accéder aux services large bande sur Internet plutôt que de passer par le WiFi qui, lui, reste entièrement disponible pour les appareils mobiles.

Absent de l’équipement, il vous faudra trouver un câble HDMI de qualité 4K pour profiter d’une belle image.

Fonctionnement monotâche

En plus du téléviseur, le Fire TV Cube à l’essai a été connecté à mon écran plat qui dispose de deux entrées HDMI. Et là, première constatation, un tel appareil comme le Fire TV Cube monopolise entièrement l’écran.

Par exemple, si vous lui demandez de se connecter à une station radio, il n’est plus possible d’utiliser l’écran pour autre chose, comme on le ferait avec son ordinateur.

Certes, il est possible de jongler entre les sources HDMI si votre écran peut le faire, mais là, ça devient inutilement compliqué.

Nuances auditives

Même si l’interface Alexa qui équipe tous les produits intelligents d’Amazon est l’une des plus avancées à l’heure actuelle, les limites sont vite atteintes.

Par exemple, si je demande d’accéder à Radio Canada Première, Alexa réussit à s’y connecter par l’intermédiaire du service Tune In. Mais pour accéder à la station QUB, Alexa ira plutôt chercher la station radio Cube sur Internet. À noter que Siri d’Apple ne fait guère mieux.

Vivement la télécommande et la discrétion

Seconde grande constatation, utiliser la télécommande est dix fois plus pratique et plus rapide.

Dès les premières frustrations avec l’interface vocale, la télécommande réagit au doigt et à l’œil pour naviguer sans difficulté dans les menus et les choix offerts à l’écran.

Qui plus est, la télécommande est équipée d’une touche microphone. Avec cette dernière, on peut manuellement lancer une commande vocale au Fire TV Cube tout désactivant en permanence les microphones sur l’appareil pour une discrétion assurée en tout temps.

En quelque sorte le meilleur des deux technologies – celles du passé et de l’avenir – est réuni dans cette télécommande.

Apple TV+ sur Fire TV

Pour ceux qui souhaitent intégrer la nouvelle chaîne Apple TV+ qui démarre aujourd’hui, 1re novembre, à leur appareil Fire TV, vous pouvez le faire en installant l’application Apple TV.

«Apple TV+, accessible par le biais de l’application Apple TV, proposera une programmation très attendue de séries, de films et de documentaires originaux, dont « La Matinale », « Dickinson », « Jour Noir », « For All Mankind » et « The Elephant Queen ».»

Le lecteur de diffusion en continu Fire TV Cube 2e génération est offert en ligne sur Amazon.ca et sur BestBuy.ca pour 149,99 $CA.