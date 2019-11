FoodHero: réduire le gaspillage alimentaire grâce à son téléphone

Une application développée à Montréal permet aux consommateurs de diminuer le gaspillage en proposant des rabais sur des produits invendus, mais encore consommables.

Gratuite et fonctionnant aussi bien sous Android que sur Apple, l’application «FoodHero» propose aux utilisateurs d'appareils mobiles des rabais allant de 25 % à 60 % sur des aliments et produits encore comestibles, mais dont la date de péremption approche.

Tous les jours, s’ajoutent de nouvelles offres alimentaires, aussi bien sur la viande et le poisson, que dans les fruits et les légumes, les produits laitiers ou encore les plats préparés.

«Le gaspillage alimentaire s’inscrit de plus en plus parmi les grandes préoccupations des Québécois, et FoodHero est une solution simple et concrète qui leur permet d’y répondre, et ce, tous les jours s’ils le désirent», a expliqué dans un communiqué Jonathan Defoy, fondateur de FoodHero.

Après cinq mois d’essai, quelque 200 magasins IGA du Québec proposent depuis mardi des offres sur l’application.

«Nous sommes très fiers de collaborer avec une compagnie technologique québécoise comme FoodHero, a indiqué Carl Pichette, vice-président marketing de Sobeys. C’est grâce à [nos marchands] que nous avons pu déployer aussi rapidement ce programme pour offrir cette solution supplémentaire.»