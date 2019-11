Université Laval: handicap et adversaires surmontés

Atteinte de surdité partielle depuis son jeune âge, Béatrice Guay n’a jamais vu ses problèmes d’audition comme une embûche dans sa réussite sportive et scolaire. Ses performances depuis le début de son association avec le Rouge et Or de l’Université Laval en témoignent, comme celles du week-end dernier, où elle s’est offert une razzia dans le troisième tournoi de la saison.

La joueuse de 22 ans a été parfaite en cinq duels, battant notamment ses deux bêtes noires, Camille Leblanc et Emma Fleury, pour aider son équipe à terminer la compétition, disputée sur les terrains de l’Université de Montréal, avec une fiche immaculée de 5-0 dans le volet par équipe.

L’athlète de Québec porte des appareils auditifs en permanence, même quand elle endosse le maillot de son équipe. Cela ne l’a toutefois jamais empêchée de s’illustrer avec sa raquette.

Adaptation

«Ce n’est pas trop un problème. J’ai des partenaires qui sont très sensibilisés à ça et qui sont au courant des petites difficultés supplémentaires. La communication est importante pour tous les membres de l’équipe [quand on joue en double], mais ils savent qu’il faut que je les regarde, que je voie leur bouche pour comprendre», a relaté l’étudiante à la maîtrise en orthophonie.

Guay, qui en est à sa quatrième année avec le Rouge et Or, a accepté de s’ouvrir après qu’elle eut été questionnée sur ses motivations à choisir ce domaine d’études.

«Ça me touche personnellement. Et j’ai toujours aimé aider les personnes autour de moi, surtout les enfants. Il y a un volet relation d’aide que j’aime beaucoup sur le plan de la communication. Ce sont ces personnes-là que je veux aider», a-t-elle souligné.

Même objectif

L’excellence est au cœur de l’ensemble des programmes du Rouge et Or. Le badminton ne fait pas exception à la règle.

Deuxième au classement par équipe, la troupe d’Étienne Couture visera le titre provincial au début mars, mais une lutte serrée se dessine avec les Carabins de Montréal.

«On est là où on attendait se situer. C’est toujours serré contre Montréal et on a de la misère à aller les chercher, mais en fin de semaine, ç’a fait du bien aux filles de voir que c’était réalisable de les battre.»

Et avec panache de surcroît.

3 Étoiles du Rouge et Or

Béatrice Guay

Photo courtoisie

Badminton

M. orthophonie

Elle a connu une fin de semaine parfaite de 5 victoires et aucune défaite lors de la 3e compétition de l’année. Elle a notamment battu l’athlète par excellence et la recrue de l’année en titre. En équipe, les filles ont passé le balai, remportant leurs 5 duels.

Mathieu Morneau

Photo courtoisie

Badminton

Enseignement de l’éducation physique et à la santé

Dans la course pour le titre d’athlète par excellence et recrue de l’année, Mathieu Morneau a remporté ses 4 matchs du week-end, permettant au Rouge et Or de conclure la 3e compétition de la saison avec un dossier de 5-1. Au cumulatif, Laval présente un dossier de 16-2, à égalité avec les Carabins au 1er rang.

Lisa Pou

Photo courtoisie

Natation

Éducation au préscolaire et enseignement au primaire

À sa 1re compétition universitaire devant ses partisans, Lisa Pou a récolté 3 médailles (1 d’or, 1 d’argent et 1 de bronze), lors de la Coupe universitaire 2, présentée dans la piscine du PEPS dimanche. Les filles du Rouge et Or terminent 4es.

Performances dignes de mention

Carrie-Ann Auger

Basketball

Science politique

Auteure de 25 points dans une victoire de 72-64 contre Bishop’s dimanche, dont 9 uniquement au 4e quart alors que le pointage était serré. Dans ce gain qui place le Rouge et Or au 1er rang du RSEQ, elle a aussi récolté 7 rebonds, 3 assistances et 1 vol de ballon.

Vladimir Thomas

Basketball

C. sciences de la consommation

Après avoir obtenu 20 points, 6 rebonds, 2 assistances et 2 vols jeudi à l’UQAM, il a enchaîné avec une performance de 17 points, 6 rebonds, 2 assistances, 3 blocs et 3 vols dimanche contre Bishop’s. Le meilleur des siens dans 2 causes perdantes.

Ambroise Petit

Natation

Développement durable

Il a récolté 2 médailles (1 d’or et 1 de bronze), lors de la Coupe universitaire 2, présentée au PEPS de l’Université Laval dimanche. Le volet masculin du Rouge et Or termine au 4e rang.

Philippe Giroux

Volleyball

Agronomie

Le cocapitaine du Rouge et Or a eu un rôle clé dans la victoire des siens en 5 manches à Sherbrooke, avec 19 attaques marquantes, 4 blocs assistés et 5 récupérations défensives.

Steeve Joseph

Volleyball

Administration des affaires

Après une performance de 16 points jeudi à l’UQAM, Steeve Joseph a été le meilleur des siens avec 21 points, dimanche, lors de la visite des Gaiters de Bishop’s. À sa 1re saison, Joseph est déjà le 7e meilleur pointeur du circuit.

— Avec la collaboration de Mathieu Tanguay

Cette semaine

BASKETBALL

Jeudi 18 h (F) et 20 h (H) c. McGill

PEPS

VOLLEYBALL