Histoire de prendre le pouls

L’Association Restauration Québec (ARQ), qui regroupe plus de 5600 membres à travers le Québec, a tenu son Rendez-vous annuel 2019 des restaurateurs de la région de la Capitale-Nationale le 20 novembre dernier, au Manège militaire Voltigeurs de Québec. Du petit déjeuner jusqu’à la tenue du Salon ARQ Contacts en après-midi, en passant par la conférence de Dominique Brown de Chocolats Favoris et les remises des prix Chapeau, la journée fut une réussite sur toute la ligne. En voici quelques faits saillants.

Chapeau M. Léger

Photo courtoisie

La Fondation ARQ a aussi honoré Jean-Pierre Léger, vice-président du CA de la Fondation Claire et Jean-Pierre Léger, et président du CA de la Fondation St-Hubert, en lui remettant le prix Chapeau restaurateurs, catégorie Hommage, qui souligne la contribution remarquable et la qualité exceptionnelle du parcours professionnel d’une personne issue de l’industrie élargie de la restauration. Sur la photo, Jean-Pierre Léger est entouré de Claude Gauthier, président de la Fondation ARQ, et Claudine Roy, présidente du CA de l’ARQ.

Chapeau Louis

Photo courtoisie

Bravo à Louis McNeil, copropriétaire des restaurants Cosmos, qui a pour sa part reçu le prix Chapeau restaurateurs, région Capitale-Nationale, décerné par la Fondation de l’ARQ. Son prix lui a été remis devant ses pairs lors d’une cérémonie afin de souligner son implication sociale de longue date et le rayonnement positif qu’il apporte à l’industrie de la restauration. Rappelons que le tout premier Cosmos a ouvert ses portes il y a 25 ans sur la Grande Allée Est, à Québec. Sur la photo, dans l’ordre habituel : André Lamontagne, ministre du MAPAQ ; Louis McNeil, lauréat du prix Chapeau restaurateurs et Claude Gauthier, président de la Fondation ARQ.

La Cuisine...

Photo courtoisie

Bravo au restaurant La Cuisine de Saguenay (Chicoutimi) qui a reçu le prix restaurateur « Aliments du Québec au menu » 2019, lors du rendez-vous annuel de l’ARQ. Ce prix spécial a été pensé afin de valoriser les restaurateurs du programme de reconnaissance « Aliments du Québec au menu » qui se démarquent par leurs initiatives et leur implication pour s’approvisionner, utiliser et mettre en valeur les aliments québécois. Sur la photo, de gauche à droite : Isabelle Roy, directrice adjointe Aliments du Québec ; les lauréats : David Janelle et Anaïs Coulombe-Carrier (La Cuisine) et Arnaud Marchand, ambassadeur, Aliments du Québec au Menu.

La 3e de l’histoire

Photo courtoisie

Bravo à Claudine Roy, de l’Auberge sous les arbres (Gaspé), qui a accepté la présidence du conseil d’administration 2019-2020 de l’ARQ. Mme Roy était déjà active au sein de ce CA, tout d’abord à titre d’administratrice de 2012 à 2015, et à titre de vice-présidente depuis. Elle devient ainsi la 3e femme seulement, en 80 ans d’histoire à l’ARQ, a occupé le poste de présidente du CA, les autres étant Christiane Germain (1997-1998) et Marie Gaudet (1983-1985). Parmi les autres membres du CA 2019-2020 de l’ARQ, on note la présence de Hugues Philippin, du restaurant Chic Alors! de Québec, à titre de secrétaire-trésorier.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jean-Yves Germain (photo), coprésident du Groupe Germain (hôtels), 63 ans... David Veilleux, 1er Québécois à participer au Tour de France, 32 ans... Patrice Lauzon, athlète de patinage artistique avec Marie-France Dubreuil, 43 ans... Myriam Ségal, animatrice week-end au FM 93 de Québec, 63 ans... Luc Senay, comédien, acteur et animateur, 61 ans... René Pothier, animateur et journaliste sportif retraité de Radio-Canada, 70 ans... Tina Turner, chanteuse américaine, 80 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 26 novembre 2018. Bernardo Bertolucci (photo de gauche), 77 ans, réalisateur italien et auteur notamment du Dernier Tango à Paris... 2018. Stephen Hillenburg (photo de droite), 57 ans, créateur du personnage Bob l’éponge... 2017. Patrick Bourgeois, 55 ans, auteur-compositeur-interprète, aussi musicien et chanteur des BB.