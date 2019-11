Johanne Ménard et Nadège Pouyez, nouvelles directrices générales chez Québecor Contenu

MONTRÉAL – Johanne Ménard a été nommée directrice générale des contenus de variétés et style de vie chez Québecor Contenu, tandis que Nadège Pouyez a été choisie comme comme directrice générale des fictions et documentaires, a-t-on appris mardi.

Sous la responsabilité de Denis Dubois, anciennement directeur des programmes de Télé-Québec et récemment nommé vice-président contenus originaux chez Québecor Contenu, ces deux directions générales distinctes ont été créées dans le but d’appuyer l’augmentation du volume des contenus originaux pour l’ensemble des plateformes de diffusion de Québecor (TVA, Club illico, chaînes spécialisées et plateformes numériques).

Arrivée à Groupe TVA en 2009, Johanne Ménard évoluait déjà au sein de Québecor Contenu comme directrice des marques et contenus style de vie et documentaire. On lui doit le virage docu-réalité de Québecor Contenu, concrétisé avec des titres comme «Autiste bientôt majeur», «Face à la rue» et «Un zoo pas comme les autres». Elle avait auparavant œuvré comme directrice des chaînes spécialisées et responsable de la programmation, des productions originales et des acquisitions internationales. Dans le passé, elle a développé son expertise dans des boîtes comme MusiquePlus, Trinôme et Pixcom. Sa nomination sera en vigueur le 2 décembre.

Quant à Nadège Pouyez, elle entrera en poste le 9 décembre après avoir fait sa marque comme directrice de la programmation, secteur culture, documentaire et société chez Télé-Québec, où elle officiait depuis 2011. Elle a démarré des projets comme «Like-moi!», «Un chef à la cabane», «Deux hommes en or» et plusieurs séries documentaires. Nadège Pouyez a aussi été productrice indépendante et participé à la production de nombreux documentaires.

«Avec la création des deux directions générales, Québecor Contenu réitère son engagement à l’égard des productions originales québécoises et bonifie son offre de contenu pour le bénéfice des téléspectateurs. Grâce à leur leadership, leur expertise et leur passion pour le contenu, Johanne et Nadège sont les personnes toutes désignées pour diriger ces nouvelles équipes», a affirmé Denis Dubois dans un communiqué.

«Je suis ravie de me voir confier un rôle élargi au sein de Québecor Contenu et de pouvoir évoluer dans ce qui me passionne le plus au monde, soit la recherche, le développement et l’aboutissement de contenus originaux d’impact», a pour sa part déclaré Johanne Ménard.

«C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me joins à l’équipe talentueuse et de renom de Québecor Contenu. Forte de mon expérience en documentaire et ma passion pour la fiction, j'ai très hâte de débuter ce nouveau mandat sous la vision inspirante de Denis Dubois», a conclu Nadège Pouyez.