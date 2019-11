La Ville de Québec a appris de la route de l’Église

La rue Cartier subira l’an prochain d’importants travaux, mais le maire promet que les commerçants ne revivront pas le drame de la route de l’Église.

«On a pris des leçons avec la route de l’Église», a affirmé Régis Labeaume. En 2020, la Ville va excaver un segment de la rue Cartier, situé entre le boulevard René-Lévesque et le chemin Sainte-Foy. Le maire promet des travaux «bien ordonnés» et des « services très spéciaux » pour les commerçants et les clients. «On veut sécuriser tout le monde maintenant. On va prendre le temps de bien expliquer à tout le monde. [...] Ils auront un service comme on n’en a jamais donné à la Ville parce qu’on a vécu de l’Église et ça va être assez.»

Programme de compensation

La Ville a inclus dans son budget un montant de 57 000 $ pour le programme de compensation des commerçants. Cela servira à la fois pour dédommager les marchands de la route de l’Église, qui ont été dans la poussière pendant une bonne partie de 2019, et ceux de la rue Cartier, éventuellement. D’autres montants pourront s’ajouter en 2021.

Le directeur du Service du développement économique, Charles Marceau, a rappelé que les commerçants touchés pourront dès le départ formuler une demande et bénéficier d’un montant de 5000 $ s’ils répondent aux critères.