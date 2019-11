Le gardien des Hawks Corey Crawford brille plus fort que les Stars

La série de victoires des Stars de Dallas s’est arrêtée à sept, alors que le gardien des Blackhawks Corey Crawford a réalisé un blanchissage dans un gain de 3 à 0, mardi soir, à Chicago.

Le Québécois a repoussé l’ensemble des 32 rondelles dirigées contre son filet. Il a ainsi signé son 26e jeu blanc en carrière et un premier depuis le 16 mars 2019, alors qu’il avait fait le coup au Canadien de Montréal.

Offensivement, les buts des favoris de la foule ont été inscrits par Brandon Saad, Patrick Kane et Connor Murphy. Le premier a déjoué Anton Khudobin, en première période, avec un tir qui a fait son chemin entre les jambières du gardien. Lors du dernier tiers, Kane a d’abord profité d’un avantage numérique pour amasser son 12e but de la présente campagne, tandis que Murphy a complété la marque dans un filet désert.

Malgré le revers, le gardien substitut des Stars a bien paru, lui qui a fait face à 37 tirs.

La séquence de victoires de la formation texane représentait une première depuis la campagne 2008 et égalisait une marque qu’ils ont atteinte cinq fois dans leur histoire.

Ryan Suter propulse le Wild

Photo AFP

Au New Jersey, Ryan Suter a amassé deux points et le Wild a vaincu les Devils au compte de 3 à 2.

Le défenseur de 34 ans a touché la cible une fois et participé à la réussite de son coéquipier Zach Parise. Il s’agissait de la troisième fois en quatre rencontres que le vétéran obtenait deux points dans un match. C’était également son cinquième match de la campagne où son nom se trouvait plus d’une fois sur la feuille de pointage.

L’autre but des vainqueurs a été inscrit par Jordan Greenway, tandis que la réplique des Devils est venue des bâtons de Jesper Boqvist et Kyle Palmieri. Le filet de Boqvist n’aurait cependant pas dû être accordé selon la Ligue nationale de hockey (LNH), qui a publié un communiqué lors de la troisième période de ce duel.

Avant le but, Wayne Simmonds a touché la rondelle plus haut que la limite permise. Le Wild a contesté, mais l’arbitre a maintenu le but et décerné deux minutes de pénalité. La LNH a ensuite indiqué que c’était une erreur.

Devant les cages, Kaapo Kahkonen a effectué 32 arrêts dans la victoire et Louis Domingue a repoussé 26 rondelles dans la défaite.