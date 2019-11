Le président n'est pas un roi

Vous connaissez déjà ma fascination pour les institutions politiques américaines. Je répète souvent que la période actuelle m'intéresse surtout parce qu'elle constitue un bon test pour l'équilibre des pouvoirs et la pérennité du système.

Hier, la juge Ketanji Brown Jackson tranchait un litige important. Le message qu'elle envoie est on ne peut plus clair. L’ancien avocat de la Maison-Blanche Don McGahn doit témoigner devant le Congrès. Celui-ci ne peut se cacher derrière l’immunité présidentielle pour éviter de répondre aux questions.

Non seulement la juge discrédite-t-elle le cœur de l’argumentaire des avocats associés au président, mais sa décision ouvre la porte à beaucoup d’autres témoignages. Sa décision me semble conforme à la Constitution américaine et aux volontés des Pères fondateurs. À ses yeux, cet abus de la définition de l’immunité présidentielle relève de la fiction.

Si le jugement de Mme Brown Jackson est respecté, il faut s’attendre à voir défiler les Bolton, Mulvaney et autres proches du président. On pourrait également ajouter des témoins qui viendraient étoffer le volet du rapport Mueller qui renvoie à l’obstruction à la justice. Vous aviez oublié? Ces faits sont mentionnés dans le rapport et Mueller les avait clairement pointés lors de sa conférence de presse. Il n’avait pas déposé d’accusations parce que le département de la Justice limitait ses prérogatives.

Non seulement le dossier ukrainien nous réserve-t-il fort probablement d’autres surprises et probablement de nouveaux témoins, mais le rapport Mueller ne sera pas déposé sur une tablette de sitôt.

Les opposants du président et les démocrates peuvent-ils maintenant crier victoire? Absolument pas! Ils peuvent exploiter l’ensemble des informations pour maintenir la pression, mais les avocats de l’administration Trump ont déjà annoncé qu’ils en appelleraient du jugement.

Pour ma part, je souhaite que ce dossier se retrouve éventuellement devant la Cour suprême. On contribuerait ainsi à préciser les pouvoirs de l’exécutif et la définition de l’immunité.

Tout ce processus sera long et l'on peut compter sur le président pour continuer à évoquer un complot ou une chasse aux sorcières. Il ne manquera pas d’exploiter une caractéristique de la juge Ketanji Brown Jackson: elle a été nommée par Barack Obama.

Caricature de RJ Matson