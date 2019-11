Le restaurant Chez Ashton de la Grande Allée ferme ses portes

Le restaurant Chez Ashton de la Grande Allée sera bientôt chose du passé; le nightlife n’étant plus ce qu’il était, le propriétaire de la bannière mettra la clé dans la porte pour le 1er décembre.

La décision a été difficile à prendre, mais elle s’imposait, indique Ashton Leblond, fondateur de la chaîne de restaurant.

«La Grande Allée n’est plus ce qu’elle était, il n’y a plus de vie de nuit comme dans les bonnes années. Le Dag était ouvert 7 jours jusqu’à 3h et là, il l’est seulement les vendredis et samedis, et les autres ont fermé. Nous n’avons plus les volumes de nuits, et ces volumes étaient importants», explique M. Leblond.

